Ночные поезда между Ниццей и Вентимильей остановят почти на весь 2026 год

SNCF объявила о двух новых периодах работ в 2026 году © Zou! Région Sud

Модернизация железной дороги на Лазурном Берегу продолжается дольше, чем планировалось, и пассажирам придется почти весь 2026 год подстраивать свои ночные поездки под строительные работы.

Тем, кто ежедневно пользуется линией TER между Ниццей и Вентимильей, снова понадобится терпение. Работы, которые должны были завершиться в декабре 2025 года, продлены до конца 2026-го. SNCF уже объявила два новых периода ограничений: с 14 декабря 2025 года по 12 июля 2026 года, а затем с 30 августа по 11 декабря 2026 года. В это время поезда не будут ходить с 22:00 до 6:00 — с воскресенья по четверг. Единственное исключение — ночи с пятницы на субботу, когда движение сохранится.

Такая длительная ночная пауза в движении напрямую затронет тысячи приграничных работников и жителей Монако, для которых эта линия является ключевой транспортной артерией.

Амбициозная программа модернизации

На первом этапе рабочие займутся укреплением скальных массивов, которые нависают над путями, а также обновлением системы железнодорожной сигнализации.

В начале 2026 года команды SNCF Réseau продолжат модернизацию сигнализации и приступят сразу к двум важным проектам: усилению туннеля Кап-Ру в Вильфранш-сюр-Мер и замене пролетного строения железнодорожного моста в Больё-сюр-Мер.

Альтернативы для пассажиров

Пока будут идти работы, пассажирам предложат альтернативный транспорт. Между Вентимильей и Монако запустят прямые автобусы — они будут отправляться от пристани возле монегаскского вокзала. Кроме того, усилят автобусные линии между Ментоном и Ниццей, которые будут работать по обычным городским остановкам.

Актуальное расписание поездов можно найти на сайте национального перевозчика SNCF. Пассажирам советуют заранее продумывать маршруты и регулярно проверять обновления, чтобы без стрессов организовать свои поездки на весь период работ.