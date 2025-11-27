Проект метро Ницца-Монако-Вентимилья окончательно отменен

Министр транспорта Франции Филипп Табаро положил конец мечте о подземной линии метро, которая должна была связать Ниццу с Монако за 12 минут.

Филипп Табаро принял решение. В пятницу, 21 ноября, министр транспорта подтвердил окончательный отказ от проекта метро Ницца-Монако-Вентимилья. «Это нецелесообразно ни с финансовой, ни с технической точки зрения», – заявил он. Бывший сенатор от Приморских Альп назвал этот проект «иллюзорным» ввиду структурных проблем, связанных с береговой линией и рельефом региона. Однако на бумаге проект выглядел многообещающе. В октябре 2024 года Монако объявило тендер на строительство подземной линии с Эзом. Княжество подсчитало, что ввести систему в эксплуатацию можно будет через 6-8 лет. Однако указанные затраты составили от 1,2 до 4 миллиардов евро при предполагаемом пассажиропотоке в 30 000 пассажиров в день.

© Дирекция по связям

На пути к развитию TER

50 000 трансграничных работников, которые ежедневно ездят в Княжество, будут вынуждены довольствоваться существующей железнодорожной инфраструктурой. Филипп Табаро рассчитывает на развитие сети TER, масштаб которой с декабря 2024 года увеличился на 30%. Теперь поезда отправляются из Канн в Ментон через Монако каждые 15 минут.

Отказ от проекта не стал неожиданностью для тех, кто ежедневно пользуется железной дорогой. Многие считали, что технические ограничения, связанные со скалами, туннелями и плотностью застройки вдоль береговой линии, затруднят строительство подземного метро. Сложности трансграничных соглашений между Францией, Монако и Италией только добавили трудности этому монументальному начинанию.