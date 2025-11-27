Le projet de métro Nice-Monaco-Vintimille définitivement abandonné

Le projet de métro a été jugé trop complexe par le ministre Philippe Tabarot © Lucas-gallone / unsplash

Le ministre français des transports Philippe Tabarot a mis un terme au rêve d’une liaison souterraine qui devait relier Nice à Monaco en 12 minutes.

Philippe Tabarot a tranché. Le ministre des Transports a confirmé à Nice Matin vendredi 21 novembre l’abandon définitif du métro Nice-Monaco-Vintimille. « Ce n’est pas viable financièrement, techniquement », a-t-il déclaré. L’ancien sénateur des Alpes-Maritimes qualifie le concept « d’illusoire » face aux défis structurels posés par le littoral et la topographie de la région. Le projet séduisait pourtant sur le papier. Monaco avait lancé en octobre 2024 un appel à candidatures pour construire une liaison souterraine avec Èze. La Principauté estimait pouvoir mettre en service le système en 6 à 8 ans. Mais les coûts évoqués oscillaient entre 1,2 et 4 milliards d’euros pour un trafic estimé à 30 000 passagers quotidiens.

Les escalators du Jardin Animalier Rainier III inaccessibles pendant plusieurs mois

© Direction de la Communication

Construction d’un métro entre Nice, Monaco et Vintimille : ce qu’en pensent nos lecteurs

Vers une amélioration du TER ?

Les 50 000 travailleurs frontaliers qui font la navette chaque jour devront se contenter des solutions ferroviaires actuelles. Philippe Tabarot mise sur l’amélioration du réseau TER, dont l’offre a augmenté de 30% depuis décembre 2024. Les trains relient désormais Cannes à Menton toutes les 15 minutes en passant par Monaco.

L’abandon du projet ne surprend guère les usagers quotidiens du rail. Beaucoup estimaient que les contraintes techniques liées aux falaises, tunnels et densité urbaine du littoral rendaient la construction d’un métro souterrain difficilement réalisable. La complexité des accords transfrontaliers entre la France, Monaco et l’Italie ajoutait une difficulté supplémentaire à ce chantier pharaonique.