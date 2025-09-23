Construction d’un métro entre Nice, Monaco et Vintimille : ce qu’en pensent nos lecteurs

Rallier Monaco-Fontvieille depuis Nice-Est durerait 12 minutes. L’aéroport de Nice serait à 23 minutes, pour une allure de métro de 60 km/h © Lucas-gallone / unsplash

Proposé par les dirigeants d’entreprise monégasque, ce projet ambitieux refait surface et divise. Nous avons demandé l’avis de nos lecteurs sur la création de cette toute nouvelle ligne reliant Nice, Monaco et Vintimille.

Face aux problèmes de circulation récurrents et aux difficultés de stationnement, la Fédération des Entreprises de Monaco (FEDEM) suggère la création d’un métro pour faciliter les déplacements des salariés et des visiteurs. Évalué à près de 4 milliards d’euros, le projet a suscité de nombreuses réactions sur notre page Facebook.

Un projet emballant ?

L’annonce a créé de l’engouement. Claire et Henri se disent conquis : « Ça serait une excellente chose. » Jacqueline est « entièrement pour », tandis que Julien soutient l’idée à condition que Monaco finance. Michel imagine même une portion sous la mer, à l’image de l’Eurostar. Maltu voudrait lui un projet encore plus ambitieux : « Une ligne de métro devrait aller de St Tropez à Savone pour permettre de faire une avancée notable. »



Pour Christianne, malgré le budget estimé du chantier, la construction d’un métro deviendrait rapidement rentable. « Un métro automatique serait remboursé rapidement du fait de sa forte fréquentation, de sa rapidité 70 km/h , de ses horaires flexibles et de l’absence de chauffeur. » Philippe, lui, met en garde contre un prix de billet trop élevé. D’autres, comme Éric, insistent sur la sécurité : « Le métro est indispensable dans les années à venir, une ligne complètement indépendante c’est quand même plus sécurisant. »

Augmenter le trafic ferroviaire

Au lieu de construire à nouveau, nombreux sont ceux qui jugent qu’il suffit d’améliorer l’existant. Selon Mickael « Il suffit de mettre un TER toutes les 10 minutes de 5h30 à 1h30 et le problème est réglé.» Ophélie prend l’exemple parisien : « Pourquoi pas juste mettre plus de train sur les heures de pointe ? À Paris il y a un RER toute les 5 min en heure de pointe avec beaucoup plus de passagers et ça se passe plutôt bien. »

Malgré un train tous les quart d’heure, le trafic n’est toujours pas suffisant selon les utilisateurs © Direction de la Communication

Pour Dan, le budget colossal est un non-sens : « Pourquoi des milliards dépensés puisque la voie ferroviaire existe ! Augmenter les cadences suffira ! » Sandra et Jorge abondent dans ce sens, dénonçant un projet trop coûteux.

Des solutions alternatives

Les plus nostalgiques d’entre vous se sont remémorés la Crémaillère, une liaison ferroviaire qui reliait La Turbie à Monaco, en passant par Beausoleil. Jean Marc propose : « des téléfériques de Monaco à La Turbie. La Crémaillère n’aurait jamais dû s’arrêter en raison d’un accident. » Christophe est également pour la remise en service de ce funiculaire, et souhaite la construction d’un grand parking au niveau de la carrière de pierre.

Les deux Crémaillères se croisent à la gare de la Bordina, entre Beausoleil et La Turbie © Collection Jean-Paul Bascoul

George appuie le projet d’un grand parking relais dans le vallon de la Brasca pour désengorger la Principauté, ce qui permettrait aux personnes venant de la moyenne corniche et de l’autoroute A8 de laisser leurs véhicules à l’entrée de la ville.

D’autres privilégient des solutions plus écologiques : José imagine un ferry rapide reliant Cannes, Nice, Monaco et Vintimille. Jacques propose : « une piste cyclable sécurisée et continue, ça désengorgerait. » Idée reprise par René qui souhaiterait rendre une des deux voies de la basse corniche réservée aux cyclistes et laisser l’autre aux véhicules. Pour le retour, les véhicules seraient contraints de passer par la grande et la moyenne corniche.

Un chantier qui interroge

Les potentielles conséquences d’un tel chantier interrogent. Dorianne demande par quel endroit ce métro passerait et s’inquiète pour les conséquences sur la région. Pour Christophe, c’est inenvisageable « Écologiquement, c’est un contre-sens total de nos besoins et des envies de chacun… » Huguette évoque les risques liés aux glissements de terrain, tandis qu’Élisabeth alerte sur la sismicité de la zone.

Mais d’autres relativisent : Denis rappelle que la gare souterraine de Monaco existe déjà et que « la Principauté maîtrise ce genre de sujet ». Christianne cite l’exemple du Japon, où le métro est considéré comme l’un des lieux les plus sûrs en cas de séisme.

Ce projet ambitieux ne laisse personne indifférent. D’un côté, son coût astronomique et sa véritable nécessité interrogent. De l’autre côté, beaucoup pensent que c’est la seule solution pour fluidifier la circulation aux alentours de la Principauté. Si ce projet se concrétise, cela représentera une véritable prouesse technologique. Reste désormais à savoir si cette idée verra le jour et surtout quelle sera la durée des travaux.



