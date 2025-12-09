La ligne Nice-Vintimille interrompue pendant des travaux nocturnes en 2026

Deux nouvelles périodes de travaux en 2026 ont été annoncées par la SNCF © Zou! Région Sud

La SNCF a prolongé le vaste chantier de modernisation sur le littoral azuréen, contraignant les voyageurs à adapter leurs déplacements nocturnes pendant près d’un an.

Les usagers de la ligne TER reliant Nice à Vintimille devront encore s’armer de patience. Les travaux devant se terminer mi-décembre 2025 se prolongeront finalement jusqu’à fin 2026. La SNCF a ainsi annoncé deux nouvelles périodes de travaux : du 14 décembre 2025 au 12 juillet 2026, puis du 30 août au 11 décembre 2026, les trains ne circuleront plus entre 22h et 6h du dimanche au jeudi, dans les deux sens. Seules les nuits de vendredi et samedi seront épargnées.

Une interruption prolongée qui concerne directement les milliers de travailleurs frontaliers et résidents monégasques qui empruntent quotidiennement cet axe stratégique.

Un programme ambitieux de modernisation

La première phase des travaux portera sur la sécurisation des parois rocheuses surplombant les voies ainsi que sur la modernisation du système de signalisation ferroviaire.

À la rentrée 2026, les équipes de SNCF Réseau poursuivront la mise à niveau de la signalisation et s’attaqueront à deux ouvrages majeurs : le confortement du tunnel du Cap Roux à Villefranche-sur-Mer et le remplacement du tablier d’un pont-rail à Beaulieu-sur-Mer.

Des alternatives pour les voyageurs

Un dispositif de substitution routière accompagnera ces travaux. Des cars assureront des liaisons directes entre Vintimille et Monaco, avec des départs depuis le débarcadère de la gare monégasque. Les lignes de bus seront également renforcées entre Menton et Nice, accessibles aux arrêts habituels du réseau.

Les horaires détaillés figurent sur la fiche horaire, disponible sur le site de la SNCF. Les voyageurs sont invités à anticiper leurs trajets et à consulter régulièrement les informations trafic pour organiser leurs déplacements pendant cette longue période de chantier.