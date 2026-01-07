Charlotte Casiraghi presenta “La fêlure”, la sua prima opera letteraria
La figlia della Principessa Carolina firma un’opera che unisce letteratura e filosofia, che uscirà alla fine di gennaio 2026 per l’editore Julliard.
Dopo anni passati a promuovere il pensiero e le lettere nel Principato, Charlotte Casiraghi passa dall’altra parte della barricata con “La fêlure”. A 38 anni, la nipote del principe Alberto II si appresta a pubblicare il suo primo libro da solista. L’opera, annunciata nell’ambito della rentrée littéraire dell’inverno 2026, uscirà il prossimo 29 gennaio per le edizioni Julliard.
Ispirato a un famoso racconto di Francis Scott Fitzgerald, il testo propone riflessioni letterarie e filosofiche attraverso le opere di scrittrici (Ingeborg Bachmann, Colette, Marguerite Duras e la poetessa Anna Achmatova) che hanno segnato il suo percorso. «Questo libro non è un trattato, né un racconto, e tanto meno una confessione. Va piuttosto visto come un viaggio, una serie di variazioni su un unico tema, una ritornello in cui si ripete incessantemente un’idea fissa: qualcosa in noi è rotto; tanto meglio», sintetizza l’editore dell’opera.
Un impegno culturale di lunga data
Questa pubblicazione si inserisce nella continuità di un profondo impegno per la vita intellettuale. Charlotte Casiraghi ha fondato gli Incontri filosofici di Monaco e anima gli Appuntamenti letterari in rue Cambon per Chanel. Nel 2018 aveva già co-firmato “Archipel des passions” con il filosofo Robert Maggiori.
Nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito Culturale di Monaco nel 2024 da sua madre, Charlotte Casiraghi si è affermata come ambasciatrice della letteratura e della filosofia a Montecarlo. Lo scorso 10 dicembre era al fianco del Principe Alberto II e della Principessa Carolina per l’inaugurazione della Mediateca Caroline, un nuovo spazio culturale di 2.500 m² nel Principato. Con “La Fêlure”, afferma ora la propria voce di autrice, esplorando le fragilità umane come potenziale fonte di elevazione.