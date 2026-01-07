Charlotte Casiraghi presenta “La fêlure”, la sua prima opera letteraria

La figlia della Principessa Carolina firma un’opera che unisce letteratura e filosofia, che uscirà alla fine di gennaio 2026 per l’editore Julliard.

Dopo anni passati a promuovere il pensiero e le lettere nel Principato, Charlotte Casiraghi passa dall’altra parte della barricata con “La fêlure”. A 38 anni, la nipote del principe Alberto II si appresta a pubblicare il suo primo libro da solista. L’opera, annunciata nell’ambito della rentrée littéraire dell’inverno 2026, uscirà il prossimo 29 gennaio per le edizioni Julliard.

Ispirato a un famoso racconto di Francis Scott Fitzgerald, il testo propone riflessioni letterarie e filosofiche attraverso le opere di scrittrici (Ingeborg Bachmann, Colette, Marguerite Duras e la poetessa Anna Achmatova) che hanno segnato il suo percorso. «Questo libro non è un trattato, né un racconto, e tanto meno una confessione. Va piuttosto visto come un viaggio, una serie di variazioni su un unico tema, una ritornello in cui si ripete incessantemente un’idea fissa: qualcosa in noi è rotto; tanto meglio», sintetizza l’editore dell’opera.

Questa pubblicazione si inserisce nella continuità di un profondo impegno per la vita intellettuale. Charlotte Casiraghi ha fondato gli Incontri filosofici di Monaco e anima gli Appuntamenti letterari in rue Cambon per Chanel. Nel 2018 aveva già co-firmato “Archipel des passions” con il filosofo Robert Maggiori.

Charlotte Casiraghi era presente al fianco del Principe Alberto II e della Principessa Carolina all’inaugurazione della nuova mediateca di Monaco il 10 dicembre 2025 © Comune di Monaco

Nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito Culturale di Monaco nel 2024 da sua madre, Charlotte Casiraghi si è affermata come ambasciatrice della letteratura e della filosofia a Montecarlo. Lo scorso 10 dicembre era al fianco del Principe Alberto II e della Principessa Carolina per l’inaugurazione della Mediateca Caroline, un nuovo spazio culturale di 2.500 m² nel Principato. Con “La Fêlure”, afferma ora la propria voce di autrice, esplorando le fragilità umane come potenziale fonte di elevazione.