Charlotte Casiraghi dévoile « La fêlure », son premier ouvrage littéraire

La fille de la Princesse Caroline signe un ouvrage mêlant littérature et philosophie, qui paraîtra fin janvier 2026 chez l’éditeur Julliard.

Après des années à promouvoir la pensée et les lettres en Principauté, Charlotte Casiraghi passe de l’autre côté de la plume avec « La fêlure ». À 38 ans, la nièce du prince Albert II s’apprête à publier son premier livre en solo. L’ouvrage, annoncé dans le cadre de la rentrée littéraire d’hiver 2026, paraîtra le 29 janvier prochain aux éditions Julliard.

Inspiré par une célèbre nouvelle de Francis Scott Fitzgerald, ce texte propose des réflexions littéraires et philosophiques à travers notamment les œuvres d’écrivaines (Ingeborg Bachmann, Colette, Marguerite Duras ou encore la poétesse Anna Akhmatova) qui ont marqué son parcours. « Ce livre n’est pas un traité, ni un récit, encore moins une confession. Il faudrait plutôt le voir comme une traversée, une série de variations sur un même thème, la ritournelle par laquelle se rejoue sans cesse une idée fixe : quelque chose de nous est cassé ; tant mieux », synthétise l’éditeur de l’ouvrage.

Cette publication s’inscrit dans la continuité d’un engagement profond pour la vie intellectuelle. Charlotte Casiraghi a fondé les Rencontres philosophiques de Monaco et anime les Rendez-vous littéraires rue Cambon pour Chanel. En 2018, elle avait déjà cosigné « Archipel des passions » avec le philosophe Robert Maggiori.

Charlotte Casiraghi était présente aux côtés du Prince Albert II et de la Princesse Caroline lors de l’inauguration de la nouvelle médiathèque de Monaco le 10 décembre 2025 © Mairie de Monaco

Nommée Chevalier de l’Ordre du Mérite culturel à Monaco en 2024 par sa mère, Charlotte Casiraghi s’est imposée comme une ambassadrice de la littérature et de la philosophie sur le Rocher. Le 10 décembre dernier, elle était aux côtés du Prince Albert II et de la Princesse Caroline pour l’inauguration de la Médiathèque Caroline, nouvel espace culturel de 2 500 m² en Principauté. Avec « La Fêlure », elle affirme désormais sa propre voix d’autrice, explorant les fragilités humaines comme source potentielle d’élévation.