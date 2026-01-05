In immagini: i momenti salienti dell’anno della Principessa Carolina

Tra inaugurazioni di mostre, cerimonie ufficiali e sostegno alle istituzioni culturali ed educative monegasche, la sorella del Principe Alberto II ha moltiplicato le apparizioni pubbliche.

Febbraio

Inaugurazione della mostra «AGORA, la place du musée»

© Michaël Alesi / Palazzo Principesco

L’anno è iniziato all’insegna dell’arte per la Principessa Carolina, che ha inaugurato la mostra “AGORA, la place du musée”. Fedele al suo impegno a favore della cultura e delle arti, ha scoperto questa mostra che interroga il ruolo del museo nello spazio pubblico contemporaneo.

Marzo

Nel cuore del glamour del Ballo della Rosa

© Monte-Carlo SBM

La Principessa Carolina è tornata allo Sporting Monte-Carlo per una delle serate più attese dell’anno: il “Sunset Ball de la Rose” 2025. Al fianco del Principe Alberto II e della Principessa Charlène, ha partecipato a questa serata di beneficenza circondata da numerose celebrità internazionali, perpetuando così la tradizione di questo ballo emblematico creato da sua madre, la Principessa Grace.

Aprile

Sulle tracce dei Grimaldi nelle Ardenne

© Michaël Alesi / Palazzo principesco

La Principessa Carolina ha accompagnato il Principe Alberto II nelle Ardenne belghe per onorare l’eredità ancestrale della famiglia Grimaldi. Questo viaggio ha permesso di rafforzare i legami storici tra Monaco e questa regione, culla delle origini della dinastia regnante.

Maggio

Sorrisi con gli scout di Monaco

Cett© Axel Bastello / Palazzo principesco

In un’atmosfera più rilassata, la principessa Caroline ha incontrato gli scout di Monaco. Il suo sorriso e la sua vicinanza ai giovani hanno caratterizzato questo incontro, testimoniando il suo interesse per le attività della gioventù monegasca.

Luglio

Alla scoperta della mostra “Cactus” alla Villa Sauber

© Direzione della Comunicazione – Manuel Vitali © Direzione della Comunicazione – Manuel Vitali

L’estate è stata caratterizzata dalla visita della Principessa Carolina alla Villa Sauber per scoprire la mostra “Cactus”. Questa presenza conferma il suo ruolo attivo nella promozione delle mostre del Nuovo Museo Nazionale di Monaco (NMNM), di cui è presidente. In collaborazione con il museo Yves Saint Laurent di Marrakech, questa mostra riunisce più di 200 opere dal duplice punto di vista botanico e artistico.

Settembre

Consegna dei diplomi dell’IFSI e dell’IFAS

© Direzione della Comunicazione – Manuel Vitali

A settembre, la Principessa Carolina ha presieduto la cerimonia di consegna dei diplomi e delle insegne dell’Istituto di Formazione in Scienze Infermieristiche (IFSI) e dell’Istituto di Formazione per Assistenti Sanitari (IFAS). 35 nuovi professionisti sanitari hanno ricevuto il loro diploma dalle mani della Principessa Carolina. Un momento solenne che sottolinea anche il suo sostegno alle professioni sanitarie e alla formazione dei giovani operatori sanitari.

Ottobre

Celebrazione dei vincitori della Fondazione Principe Pierre

© Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Accompagnata dal Principe Alberto II, la Principessa Carolina ha consegnato i premi ai tre vincitori della Fondazione Principe Pierre di Monaco. Questa cerimonia annuale premia l’eccellenza nel campo letterario e artistico, continuando così l’opera del Principe Pierre di Monaco.

Novembre

Inaugurazione della Bookinerie

© Direzione della Comunicazione / Stéphane Danna

A novembre, il Principe Alberto II e la Principessa Carolina hanno inaugurato insieme la Bookinerie, un nuovo spazio dedicato ai libri e alla lettura sulla Promenade Honoré II. Questa iniziativa rientra nella politica culturale del Principato volta a promuovere la letteratura e l’accesso alla cultura.

Dicembre

Un mese ricco di eventi culturali

© Comune di Monaco

Il mese di dicembre è stato particolarmente intenso per la Principessa Carolina. Al fianco del Principe Alberto II e di sua figlia Charlotte Casiraghi, ha inaugurato la nuova mediateca di Monaco. Ribattezzata mediateca Caroline, l’ex biblioteca Louis Notari si trova ora all’interno dell’îlot Pasteur, in uno spazio completamente riprogettato di 2.500 m², in grado di ospitare fino a 300 persone.

© Philippe Fitte – Direzione degli Affari Culturali

Pochi giorni dopo, ha annunciato una nomina storica all’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo (OPMC). Nathalie Stutzmann, 60 anni, assumerà l’incarico il 1° settembre 2026 come 19° direttore artistico e musicale dell’istituzione. Diventa così la prima donna a ricoprire questa carica dalla fondazione dell’orchestra nel 1856. «È una grande responsabilità scegliere la persona che non solo saprà mantenere il livello di eccellenza raggiunto, ma anche apportare una nuova visione», ha dichiarato.

Attraverso questi dieci momenti salienti, la Principessa Carolina ha dimostrato ancora una volta il suo impegno incondizionato per la cultura, l’istruzione e le istituzioni monegasche. Tra arte contemporanea, musica classica, letteratura e formazione, la sua agenda 2025 riflette la diversità dei suoi interessi e il suo ruolo essenziale nella diffusione culturale di Monaco.