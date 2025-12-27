En images : les moments marquants de l’année de la Princesse Caroline

L'année 2025 aura été riche en engagements pour la Princesse Caroline © Frédéric Nebinger - Palais Princier

Entre inaugurations d’expositions, cérémonies officielles et soutien aux institutions culturelles et éducatives monégasques, la sœur du Prince Albert II a multiplié les apparitions publiques.

Février

Inauguration de l’exposition « AGORA, la place du musée »

©Michaël Alesi / Palais Princier

L’année a débuté sous le signe de l’art pour la Princesse Caroline, qui a inauguré l’exposition « AGORA, la place du musée ». Fidèle à son engagement pour la culture et les arts, elle a découvert cette exposition qui interroge la place du musée dans l’espace public contemporain.

Mars

Au cœur du glamour du Bal de la Rose

© Monte-Carlo SBM

La Princesse Caroline a retrouvé le Sporting Monte-Carlo pour l’une des soirées les plus attendues de l’année : le « Sunset Ball de la Rose » 2025. Aux côtés du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, elle a participé à cette soirée caritative entourée de nombreuses célébrités internationales, perpétuant ainsi la tradition de ce bal emblématique créé par sa mère, la Princesse Grace.

Avril

Sur les traces des Grimaldi dans les Ardennes

© Michaël Alesi / Palais princier

La Princesse Caroline a accompagné le Prince Albert II dans les Ardennes belges pour honorer l’héritage ancestral de la famille Grimaldi. Ce déplacement a permis de renforcer les liens historiques entre Monaco et cette région, berceau des origines de la dynastie régnante.

Mai

Sourires avec les scouts de Monaco

Cett© Axel Bastello / Palais princier

Dans une atmosphère plus décontractée, la Princesse Caroline a rencontré les scouts de Monaco. Son sourire et sa proximité avec les jeunes ont marqué cette rencontre, témoignant de son intérêt pour les activités de la jeunesse monégasque.

Juillet

Découverte de l’exposition « Cactus » à la Villa Sauber

© Direction de la Communication – Manuel Vitali © Direction de la Communication – Manuel Vitali

L’été a été marqué par la visite de la Princesse Caroline à la Villa Sauber pour découvrir l’exposition « Cactus ». Cette présence confirme son rôle actif dans la promotion des expositions du Nouveau Musée National de Monaco (NMNM), dont elle est la présidente. En collaboration avec le musée Yves Saint Laurent de Marrakech, cette exposition réunit plus de 200 œuvres sous le double angle botanique et artistique.

Septembre

Remise des diplômes de l’IFSI et de l’IFAS

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

En septembre, la Princesse Caroline a présidé la cérémonie de remise des diplômes et insignes de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS). 35 nouveaux professionnels de santé ont reçu leur diplôme des mains de la Princesse Caroline. Un moment solennel qui souligne également son soutien aux professions de santé et à la formation des jeunes soignants.

Octobre

Célébration des lauréats de la Fondation Prince Pierre

© Michaël Alesi / Palais princier

Accompagnée du Prince Albert II, la Princesse Caroline a remis les prix aux trois lauréats de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Cette cérémonie annuelle récompense l’excellence dans les domaines littéraire et artistique, poursuivant ainsi l’œuvre du Prince Pierre de Monaco.

Novembre

Inauguration de la Bookinerie

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

En novembre, le Prince Albert II et la Princesse Caroline ont inauguré ensemble la Bookinerie, un nouveau lieu dédié au livre et à la lecture sur la promenade Honoré II. Cette initiative s’inscrit dans la politique culturelle de la Principauté visant à promouvoir la littérature et l’accès à la culture.

Décembre

Un mois culturel intense

© Mairie de Monaco

Le mois de décembre a été particulièrement chargé pour la Princesse Caroline. Aux côtés du Prince Albert II et de sa fille Charlotte Casiraghi, elle a inauguré la nouvelle médiathèque de Monaco. Rebaptisée médiathèque Caroline, l’ancienne bibliothèque Louis Notari se trouve désormais au sein de l’îlot Pasteur, dans un espace entièrement repensé de 2 500 m², capable d’accueillir jusqu’à 300 personnes.

© Philippe Fitte – Direction des Affaires Culturelles

Quelques jours plus tard, elle a annoncé une nomination historique à l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo (OPMC). Nathalie Stutzmann, 60 ans, prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 en tant que 19e directrice artistique et musicale de l’institution. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste depuis la création de l’orchestre en 1856. « C’est une grande responsabilité de choisir la personne qui saura non seulement maintenir le niveau d’excellence atteint, mais aussi apporter une vision nouvelle », avait-elle déclaré.

À travers ces dix moments forts, la Princesse Caroline a une nouvelle fois démontré son engagement indéfectible pour la culture, l’éducation et les institutions monégasques. Entre art contemporain, musique classique, littérature et formation, son agenda 2025 reflète la diversité de ses centres d’intérêt et son rôle essentiel dans le rayonnement culturel de Monaco.