La Famiglia Principesca di Monaco: i momenti salienti del 2025, tra impegni, tradizioni e eredità

Il 2025 è stato un anno particolarmente ricco di eventi per la Famiglia Principesca. Ripercorriamo i momenti che hanno caratterizzato questi dodici mesi.

Il Principe Alberto II, la Principessa Charlène, i gemelli principeschi Jacques e Gabriella, la Principessa Stéphanie, la Principessa Caroline, Pierre, Charlotte e Andrea Casiraghi, Louis e Marie Ducruet, Camille Gottlieb e Alexandra di Hannover: ogni membro della famiglia Grimaldi ha contribuito a scrivere la storia del Principato nel 2025. Tra apparizioni ufficiali e impegni personali, saloni nautici ed eventi di beneficenza, inaugurazioni culturali e riconoscimenti internazionali, Monaco Tribune ripercorre i momenti salienti.

Il Principe Alberto II

Ospite del Monaco Yacht Show

Il Principe Alberto II ha visitato gli stand del Monaco Yacht Show giovedì 25 settembre 2025 © Frédéric Nebinger / Palazzo Principesco

A settembre, il Sovrano ha onorato con la sua presenza il Monaco Yacht Show, appuntamento imperdibile del calendario monegasco. Questa visita ha confermato l’attaccamento del Principe Alberto II al settore marittimo e all’industria nautica, pilastri economici di Monaco. Il Principe Alberto II ha dialogato con gli espositori e i partner, ribadendo il sostegno del Principato a questo settore strategico.

La Principessa Charlène

Complice al Rokethon

La Principessa Charlène, il suo chihuahua Harley e Sylvia Sermenghi, presidente di Rokethon Monaco © Frédéric Nebinger / Palazzo Principesco

La moglie del Sovrano ha partecipato a novembre al Rokethon insieme a Harley, il suo chihuahua di otto anni. Questa giornata di solidarietà ha messo ancora una volta in luce il suo impegno e la sua passione per le cause animaliste. Quel giorno ha percorso il chilometro simbolico intorno al tendone di Fontvieille.

I gemelli principeschi

Il Principe ereditario Jacques e la Principessa Gabriella inaugurano il Villaggio di Natale

La Famiglia Principesca ha aperto le porte del Palazzo per accogliere Babbo Natale e i bambini venuti a scoprire i loro regali © Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Palazzo principesco

Il Principe ereditario Jacques e la Principessa Gabriella hanno accompagnato i loro genitori all’inaugurazione del villaggio di Natale di Monaco a dicembre. Questa tradizione familiare ha permesso ai giovani eredi di partecipare a un momento importante della vita monegasca, che segna l’inizio delle festività di fine anno. Un’apparizione che ha incantato i monegaschi, accorsi numerosi per l’occasione.

La Principessa Stéphanie

Omaggio alle vittime dell’HIV

Il Principato mantiene una mobilitazione costante contro l’HIV e le IST © Frédéric Nebinger

Fedele alla sua lunga battaglia, la Principessa Stéphanie ha reso un commovente omaggio alle vittime dell’HIV al Museo Oceanografico nel mese di dicembre. Questo evento ha ricordato il suo impegno incrollabile nella lotta contro l’AIDS, una causa che difende da decenni attraverso la sua associazione Fight Aids Monaco. La cerimonia ha riunito numerosi attori della prevenzione e dell’assistenza.

La Principessa Caroline

Il concorso “Aux Cœurs des Mots”

La Principessa Carolina ha rappresentato suo fratello, il Principe Alberto II, Presidente Onorario dell’associazione © Direzione della Comunicazione – Manuel Vitali

A marzo, la Principessa Carolina ha presieduto la cerimonia di consegna dei premi del concorso di scrittura “Aux Cœurs des Mots”, in rappresentanza di suo fratello, il Principe Alberto II, Presidente Onorario dell’associazione. Questa quarta edizione, animata dall’autrice Laurence Genevet, aveva come tema “La mia differenza, la mia forza” e invitava i partecipanti a mettersi nei panni di un giornalista che incontra una persona che ha superato la discriminazione.

Pierre Casiraghi

Gli YCM Awards

Il Principe Alberto II ha consegnato il premio di marinai dell’anno a Pierre Casiraghi e Peter Harrison © Liam Fabre

Il figlio della Principessa Carolina ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalle mani del Principe Alberto II durante gli YCM Awards 2025 a dicembre. Questo premio corona il suo impegno nel mondo della vela e la sua dedizione allo Yacht Club di Monaco. Una consacrazione che perpetua la tradizione marittima della famiglia Grimaldi e conferma la sua competenza in questo campo.

Charlotte Casiraghi

Inaugurazione di una nuova stazione di polizia

La Pubblica Sicurezza dispone ora di 14 stazioni di polizia a Monaco © Direzione della Comunicazione / Stéphane Danna

Charlotte Casiraghi è la madrina della Pubblica Sicurezza di Monaco © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Il 23 aprile, Charlotte Casiraghi ha partecipato alla tradizionale Messa di San Giorgio nella Chiesa di Santa Devota, celebrata in onore del santo patrono della Pubblica Sicurezza. Madrina delle forze di sicurezza monegasche dal 1997, la figlia della Principessa Carolina perpetua un legame che unisce la Famiglia Principesca alle istituzioni del Principato da diverse generazioni. Una settimana dopo, il 30 aprile, ha partecipato all’inaugurazione della 14a stazione di polizia del Principato al Jardin Exotique.

Andrea Casiraghi

Discrezione e vita familiare

Tatiana Santo Domingo ha sposato Andrea Casiraghi nel 2013 © Palazzo Principesco di Monaco

Il primogenito dei Casiraghi ha mantenuto un profilo basso nel 2025, privilegiando la vita familiare. Al fianco della moglie Tatiana Santo Domingo, che ha continuato il suo impegno nella moda etica con un servizio fotografico di grande impatto insieme alla loro figlia, Andrea Casiraghi conduce un’esistenza più lontana dalla vita pubblica. Una discrezione che contrasta con l’attività dei suoi fratelli minori.

Louis et Marie Ducruet

I 50 anni dell’Europa Park

L’11 luglio si è tenuta una serata di gala organizzata all’Europa-Park Arena © Europapark

A luglio, Louis e Marie Ducruet hanno partecipato alla serata di gala organizzata all’Europa-Park Arena per celebrare i 50 anni del parco divertimenti. Su un maxischermo, gli ospiti hanno potuto rivivere i momenti più significativi della storia del parco, sin dai suoi esordi nel 1975. La presenza della Famiglia Principesca si spiega in particolare con l’annuncio della creazione di un’area tematica dedicata a Monaco all’interno dell’Europa-Park, prevista per il 2026.

Camille Gottlieb

L’organizzazione del Global Gift Gala

Questo evento benefico internazionale, già presente in una decina di paesi, fa il suo ingresso nel calendario degli eventi del Principato © Frederic Nebinger / Palazzo Principesco

La figlia della Principessa Stéphanie ha segnato l’anno con l’organizzazione del primo Global Gift Gala a Monaco in ottobre, tramite la sua agenzia CMC. Questo prestigioso evento, che ha visto la principessa Stéphanie premiata da Eva Longoria all’Hôtel de Paris, ha confermato il coinvolgimento di Camille Gottlieb in eventi di beneficenza di alto livello. Un successo che fa ben sperare per il futuro dell’agenzia monegasca.

Alexandra di Hannover

Un primo libro in preparazione

La principessa Alexandra di Hannover, Ben Sylvester Strautmann e il principe Alberto II hanno inaugurato questa eccezionale mostra con il Centre Pompidou © Frédéric Nebinger – Palazzo Principesco

La figlia della principessa Carolina ha partecipato a luglio all’inaugurazione della mostra “Couleurs!” al Grimaldi Forum, al fianco del principe Alberto II. Questa presenza culturale testimonia il suo attaccamento agli eventi artistici del Principato. A dicembre, la giovane donna ha anche sorpreso tutti rivelando sui suoi social network un progetto di scrittura. Di solito discreta sulla sua vita personale, Alexandra di Hannover potrebbe così compiere un nuovo passo avanti lanciandosi nell’avventura letteraria.

Un anno ricco che testimonia il costante impegno della Famiglia Principesca al servizio di Monaco e delle cause che le stanno a cuore.