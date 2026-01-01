Famille Princière de Monaco : les temps forts de 2025, entre engagements, traditions et héritage

Cette année, toute la Famille Princière était réunie pour célébrer les 20 ans de règne du Souverain © Michael Alesi / Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Palais princier

L’année 2025 a été particulièrement riche en événements pour la Famille Princière. Retour sur les moments qui ont marqué ces douze mois.

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène, les Jumeaux princiers Jacques et Gabriella, la Princesse Stéphanie, la Princesse Caroline, Pierre, Charlotte et Andrea Casiraghi, Louis et Marie Ducruet, Camille Gottlieb et Alexandra de Hanovre : chaque membre de la famille Grimaldi a contribué à écrire l’histoire de la Principauté en 2025. Entre apparitions officielles et engagements personnels, des salons nautiques aux événements caritatifs, des inaugurations culturelles aux distinctions internationales, Monaco Tribune revient sur leurs temps forts.

Le Prince Albert II

Hôte du Monaco Yacht Show

Le Prince Albert II a sillonné les stands du Monaco Yacht Show jeudi 25 septembre 2025 © Frédéric Nebinger / Palais Princier

En septembre, le Souverain a honoré de sa présence le Monaco Yacht Show, rendez-vous incontournable du calendrier monégasque. Cette visite a confirmé l’attachement du Prince Albert II au secteur maritime et à l’industrie du yachting, piliers économiques de Monaco. Le Prince Albert II a échangé avec les exposants et partenaires, réaffirmant le soutien de la Principauté à ce secteur stratégique.

La Princesse Charlène

Complice au Rokethon

La Princesse Charlène, son chihuahua Harley et Sylvia Sermenghi, présidente de Rokethon Monaco © Frédéric Nebinger / Palais princier

L’épouse du Souverain a participé en novembre au Rokethon aux côtés de Harley, son chihuahua de huit ans. Cette journée solidaire a mis une nouvelle fois en lumière son engagement et sa passion pour les causes animales. Ce jour-là, elle a parcouru le kilomètre symbolique autour du chapiteau de Fontvieille.

Les Jumeaux princiers

Le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella inaugurent le Village de Noël

La Famille Princière a ouvert les portes du Palais pour accueillir le Père Noël et les enfants venus découvrir leurs cadeaux © Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Palais princier

Le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont accompagné leurs parents lors de l’inauguration du village de Noël de Monaco en décembre. Cette tradition familiale a permis aux jeunes héritiers de participer à un moment fort de la vie monégasque, marquant le début des festivités de fin d’année. Une apparition qui a enchanté les Monégasques venus nombreux pour l’occasion.

La Princesse Stéphanie

Hommage aux victimes du VIH

La Principauté maintient une mobilisation constante contre le VIH et les IST © Frédéric Nebinger

Fidèle à son combat de longue date, la Princesse Stéphanie a rendu un hommage poignant aux victimes du VIH au Musée Océanographique en décembre. Cet événement a rappelé son engagement indéfectible dans la lutte contre le sida, une cause qu’elle défend depuis des décennies à travers son association Fight Aids Monaco. La cérémonie a réuni de nombreux acteurs de la prévention et de l’accompagnement.

La Princesse Caroline

Le concours « Aux Cœurs des Mots »

La Princesse Caroline a représenté son frère, le Prince Albert II, Président d’Honneur de l’association © Direction de la Communication – Manuel Vitali

En mars, la Princesse Caroline a présidé la cérémonie de remise des prix du concours d’écriture « Aux Cœurs des Mots », représentant son frère, le Prince Albert II, président d’honneur de l’association. Cette quatrième édition, animée par l’autrice Laurence Genevet, avait pour thème « Ma différence, ma force » et invitait les participants à se mettre dans la peau d’un journaliste rencontrant une personne ayant surmonté la discrimination.

Pierre Casiraghi

Les YCM Awards

Le Prince Albert II a remis le prix de marins de l’année à Pierre Casiraghi et Peter Harrison © Liam Fabre

Le fils de la Princesse Caroline a reçu une distinction prestigieuse des mains du Prince Albert II lors des YCM Awards 2025 en décembre. Cette récompense couronne son implication dans le monde de la voile et son engagement au sein du Yacht Club de Monaco. Une consécration qui perpétue la tradition maritime de la famille Grimaldi et confirme son expertise dans ce domaine.

Charlotte Casiraghi

Inauguration d’un nouveau poste de police

La Sûreté publique détient désormais 14 postes de police à Monaco © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Charlotte Casiraghi est la marraine de la Sûreté publique de Monaco © Direction de la communication / Manuel Vitali

Le 23 avril, Charlotte Casiraghi a assisté à la traditionnelle Messe de la Saint-Georges à l’Église Sainte-Dévote, célébrée en l’honneur du saint patron de la Sûreté publique. Marraine des forces de sécurité monégasques depuis 1997, la fille de la Princesse Caroline perpétue un lien qui unit la Famille Princière aux institutions de la Principauté depuis plusieurs générations. Une semaine plus tard, le 30 avril, elle a participé à l’inauguration du 14e poste de police de la Principauté au Jardin Exotique.

Andrea Casiraghi

Discrétion et vie de famille

Tatiana Santo Domingo a épousé Andrea Casiraghi en 2013 © Palais Princier de Monaco

L’aîné des Casiraghi s’est fait discret en 2025, privilégiant sa vie familiale. Aux côtés de son épouse Tatiana Santo Domingo, qui a poursuivi son engagement dans la mode éthique avec un shooting photo remarqué en compagnie de leur fille, Andrea Casiraghi cultive une existence plus retirée de la vie publique. Une discrétion qui contraste avec l’activité de ses cadets.

Louis et Marie Ducruet

Les 50 ans d’Europa Park

Une soirée de gala a eu lieu le 11 juillet, organisée à l’Europa-Park Arena © Europapark

En juillet, Louis et Marie Ducruet ont participé à la soirée de gala organisée à l’Europa-Park Arena pour marquer les 50 ans du parc d’attractions. Sur grand écran, les invités ont pu revivre les moments les plus marquants de l’histoire du parc, depuis ses débuts en 1975. La présence de la Famille Princière s’explique notamment par l’annonce de la création d’un quartier thématique dédié à Monaco au sein d’Europa-Park, prévu pour 2026.

Camille Gottlieb

L’organisation du Global Gift Gala

Cet événement caritatif international, déjà implanté dans une dizaine de pays, fait son entrée dans le calendrier événementiel de la Principauté © Frederic Nebinger / Palais Princier

La fille de la Princesse Stéphanie a marqué l’année par l’organisation du premier Global Gift Gala à Monaco en octobre, via son agence CMC. Cet événement prestigieux, qui a vu la Princesse Stéphanie récompensée par Eva Longoria à l’Hôtel de Paris, a confirmé l’implication de Camille Gottlieb dans l’événementiel caritatif de haut niveau. Un succès qui augure de belles perspectives pour l’agence monégasque.

Alexandra de Hanovre

Un premier livre en préparation

La Princesse Alexandra de Hanovre, Ben Sylvester Strautmann et le Prince Albert II ont inauguré cette exposition exceptionnelle avec le Centre Pompidou © Frédéric Nebinger – Palais Princier

La fille de la Princesse Caroline a participé en juillet à l’inauguration de l’exposition « Couleur ! » au Grimaldi Forum, aux côtés du Prince Albert II. Cette présence culturelle témoigne de son attachement aux événements artistiques de la Principauté. En décembre, la jeune femme a également créé la surprise en révélant sur ses réseaux sociaux un projet d’écriture. Habituellement discrète sur sa vie personnelle, Alexandra de Hanovre pourrait ainsi franchir une nouvelle étape en se lançant dans l’aventure littéraire.

Une année riche qui témoigne de l’engagement constant de la Famille Princière au service de Monaco et des causes qui lui sont chères.