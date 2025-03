La Princesse Caroline honore le concours « Aux Coeurs des Mots »

La Princesse de Hanovre a présidé le 19 mars, la cérémonie de remise des prix du concours d’écriture « Aux Coeurs des Mots », dont la consigne invitait les participants à se mettre dans la peau d’un journaliste et à rencontrer une personne ayant réussi à surmonter la discrimination.

Représentant son frère, le Prince Albert II, Président d’Honneur de l’association, la Princesse Caroline a marqué de sa présence cet événement prestigieux animé par l’autrice Laurence Genevet. Il s’agissait de la 4ème cérémonie du concours avec pour thème « Ma différence, ma force ».

Le palmarès de cette année a couronné le Liban comme grand vainqueur du concours. La Roumanie a décroché la deuxième place, suivie par la Suisse, l’île Maurice et la France, complétant ainsi le top 5 de cette édition remarquable.

Avant la cérémonie, la Princesse Caroline a participé à une photo de groupe réunissant les membres du jury, les invités d’honneur et les membres de l’association, symbolisant l’engagement collectif pour les valeurs défendues par « Aux Coeurs des Mots ».

Aux Cœurs Des Mots : une association qui mise sur l’égalité entre les filles et les garçons

Un pont entre les cultures

Comme le rappelait Hilde Haneuse-Heye, fondatrice de l’association, dans un précédent entretien avec Monaco Tribune : « Quand on veut changer les choses, il faut agir dès le plus jeune âge ». Placé sous le patronage de l’Organisation internationale de la Francophonie, ce concours se déroule dans des écoles où l’on enseigne le français, une langue qui « efface les frontières et réunit les cultures ».

La Princesse Caroline : Une vie dédiée au rayonnement culturel de Monaco