Le Prince Albert II sacre Pierre Casiraghi aux YCM Awards 2025 

Le Prince Albert II a remis le prix de marins de l'année à Pierre Casiraghi et Peter Harrison © Liam Fabre

Lors du cocktail d’hiver du YCM, le Souverain a remis les trophées annuels aux marins qui ont brillé en 2025, dont son neveu Pierre Casiraghi, sacré régatier de l’année après sa victoire historique dans l’Admiral’s Cup.

Mardi soir, le Prince Albert II a présidé la traditionnelle remise des YCM Awards au Yacht Club de Monaco. Moment fort de la soirée : le Souverain a décerné le titre de « régatier de l’année 2025 » à son neveu Pierre Casiraghi, vice-président du club. Une distinction votée par les membres et remise sous les yeux de Beatrice Borromeo, venue soutenir son époux. Un symbole fort pour cette institution fondée en 1953 par le Prince Rainier III.

© Liam Fabre

Un triomphe historique lors de l’Admiral’s Cup

Cette récompense couronne la victoire de Pierre Casiraghi et Peter Harrison dans l’Admiral’s Cup, compétition prestigieuse qui ne s’était plus tenue depuis plus de deux décennies. Les deux coéquipiers ont été conjointement honorés pour cet exploit. « Cette victoire est évidemment particulière. Elle a de la valeur pour tous ceux qui ont essayé de remporter l’Admiral’s Cup et ceux qui y sont parvenus. Je remercie Peter pour avoir rendu cela possible », a déclaré Pierre Casiraghi dans un communiqué.

Pierre Casiraghi célèbre l’Admiral’s Cup avec son fils Stefano sous le regard du Prince Albert II

Le Prince Albert II a également distingué le navigateur américain Paul Cayard d’un Prix spécial pour son titre mondial en Star, obtenu avec Frithjof Kleen. Trente-sept ans après sa première couronne, le membre du YCM depuis 33 ans prouve que la compétition n’a pas d’âge.

© Mesi – Yacht Club de Monaco

Louise Debeaumont a été distinguée par le YCM Youth Awards. Actuellement engagée au Championnat du monde jeune au Portugal, la jeune navigatrice s’envolera pour le Brésil en janvier prochain.

Cap sur 2026

Le Prince Albert II a annoncé que les yachts classiques Tuiga et Viola représenteront Monaco lors des célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance américaine. Le Souverain a également souligné l’expansion du SEA Index, désormais présent dans une vingtaine de ports méditerranéens ainsi qu’aux Seychelles et aux Caraïbes.