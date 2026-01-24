La Principessa Carolina di Monaco festeggia i suoi 69 anni!

Nata il 23 gennaio 1957, la Principessa Carolina festeggia questo venerdì il suo 69° compleanno. Ripercorriamo la carriera di una figura imprescindibile del Principato.

Figlia maggiore del Principe Ranieri III e della Principessa Grace, la Principessa Carolina occupa da quasi settant’anni un posto centrale nella vita monegasca. Terza nella linea di successione al trono dalla nascita dei gemelli Jacques e Gabriella, incarna la continuità dinastica dei Grimaldi.

Dopo la scomparsa della madre nel 1982, la Principessa Carolina ha naturalmente raccolto il testimone degli impegni culturali di Grace Kelly. Presidente della Fondazione Principessa Grace, perpetua l’eredità materna sostenendo i giovani talenti artistici. L’organizzazione annuale del Ballo della Rosa, importante evento di beneficenza del Principato, è uno dei suoi contributi più emblematici.

La Principessa Carolina scopre la mostra al NMNM alla presenza di Björn Dahlström © Michaël Alesi / Palazzo Principesco

La sua presidenza di numerose istituzioni culturali monegasche testimonia la sua dedizione: l’Accademia di danza Princesse Grace, la Fondazione Prince Pierre e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo beneficiano del suo costante impegno.

Madre di quattro figli – Andrea, Charlotte e Pierre Casiraghi, nati dal suo matrimonio con Stefano Casiraghi, e la Principessa Alexandra di Hannover, nata dal suo matrimonio con il principe Ernst August di Hannover – la principessa Carolina è anche una nonna felice di sette nipoti che assicurano la continuità della dinastia dei Grimaldi.

Un 2025 ricco di impegni

L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da una serie di impegni che illustrano la diversità delle missioni della Principessa Carolina. A giugno ha presieduto la cerimonia di consegna dei diplomi del Pavillon Bosio, scuola superiore di arti plastiche di Monaco, dimostrando il suo costante sostegno alla formazione artistica. A luglio ha visitato la mostra Cactus alla Villa Sauber, prima di consegnare a settembre i diplomi e le insegne dell’istituto di formazione infermieristica (IFSI) e dell’istituto di formazione per assistenti sanitari (IFAS).

Martedì 14 ottobre 2025, sono stati assegnati otto premi, alla presenza della Principessa Carolina © Direzione della Comunicazione / Stéphane Danna

L’autunno è stato caratterizzato dalla consegna dei premi ai tre vincitori della Fondazione Principe Pierre in ottobre, insieme al Principe Alberto II, perpetuando così la tradizione letteraria e artistica avviata dal suo bisnonno. A novembre ha inaugurato la Bookinerie, un nuovo spazio dedicato al libro a Monaco.

La Principessa Carolina ha dimostrato grande complicità con Nathalie Stutzmann © Philippe Fitte – Direzione Affari Culturali

Il mese di dicembre è stato particolarmente intenso con diversi eventi di grande rilievo: le celebrazioni per i 50 anni dell’Accademia Principessa Grace, l’inaugurazione di un luogo culturale inedito insieme alla figlia Charlotte Casiraghi e un annuncio storico riguardante una nomina all’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. La Principessa Caroline ha inoltre partecipato insieme al Principe Alberto II alla celebrazione dei legami storici tra Monaco e le Ardenne.