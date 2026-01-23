La Princesse Caroline célèbre ses 69 ans !

La cérémonie de proclamation des prix 2025 de la Fondation Prince Pierre de Monaco s’est tenue le 14 octobre en présence de la Princesse Caroline © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Née le 23 janvier 1957, la Princesse Caroline célèbre ce vendredi son 69e anniversaire. Retour sur le parcours d’une figure incontournable de la Principauté.

Fille aînée du Prince Rainier III et de la Princesse Grace, la Princesse Caroline occupe depuis près de sept décennies une place centrale dans la vie monégasque. Troisième dans l’ordre de succession au trône depuis la naissance des jumeaux Jacques et Gabriella, elle incarne la continuité dynastique des Grimaldi.

Après la disparition de sa mère en 1982, la Princesse Caroline a naturellement repris le flambeau des engagements culturels de Grace Kelly. Présidente de la fondation Princesse Grace, elle perpétue l’héritage maternel en soutenant les jeunes talents artistiques. L’organisation annuelle du Bal de la Rose, événement caritatif majeur de la Principauté, figure parmi ses contributions les plus emblématiques.

La Princesse Caroline découvre l’exposition au NMNM en présence de Björn Dahlström © Michaël Alesi / Palais Princier

Sa présidence de nombreuses institutions culturelles monégasques témoigne de son dévouement : l’académie de danse Princesse Grace, la fondation Prince Pierre, ou encore l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo bénéficient de son implication constante.

Mère de quatre enfants – Andrea, Charlotte et Pierre Casiraghi, nés de son union avec Stefano Casiraghi, et la Princesse Alexandra de Hanovre, née de son mariage avec le Prince Ernst August de Hanovre – la Princesse Caroline est également une grand-mère comblée de sept petits-enfants qui assurent la relève des Grimaldi.

La Princesse Caroline : Une vie dédiée au rayonnement culturel de Monaco

Une année 2025 bien remplie

L’année écoulée a été marquée par une succession d’engagements qui illustrent la diversité des missions de la Princesse Caroline. En juin, elle a présidé la cérémonie de remise des diplômes du Pavillon Bosio, école supérieure d’arts plastiques de Monaco, témoignant de son soutien constant à la formation artistique. En juillet, elle a découvert l’exposition Cactus à la Villa Sauber, avant de remettre en septembre les diplômes et insignes de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et de l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS).

Le mardi 14 octobre 2025, huit récompenses ont été attribuées, en présence de la Princesse Caroline © Direction de la Communication / Stéphane Danna

L’automne a été marqué par la remise des prix aux trois lauréats de la fondation Prince Pierre en octobre, aux côtés du Prince Albert II, perpétuant ainsi la tradition littéraire et artistique initiée par son arrière-grand-père. En novembre, elle a inauguré la Bookinerie, nouvel espace dédié au livre à Monaco.

La Princesse Caroline s’est montrée complice avec Nathalie Stutzmann © Philippe Fitte – Direction des Affaires Culturelles

Le mois de décembre a été particulièrement chargé avec plusieurs événements d’envergure : les célébrations des 50 ans de l’académie Princesse Grace, l’inauguration d’un lieu culturel inédit aux côtés de sa fille Charlotte Casiraghi, et une annonce historique concernant une nomination à l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. La Princesse Caroline a également participé avec le Prince Albert II à la célébration des liens historiques entre Monaco et les Ardennes.