Коронавирус в Монако: главное за день

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Каждое утро читайте главные новости Ковид-19 в Монако

В ЦИФРАХ

Четвертый день подряд в Монако не было обнаружено ни одного нового случая Ковид-19.

На сегодняшний день 93 человека были заражены новым коронавирусом.

15 человек уже выздоровели.

8 человек госпитализированы.

2 из них находятся в реанимации.

101 человек самоизолируется дома и находится под наблюдением врачей.

В ЦИТАТАХ

«Мы раздадим две многоразовые маски в течение месяца всем жителям Княжества»

Дидье Гамердингер, советник правительства — министр социальных дел и здравоохранения.

«Наш план Маршалла по стимулированию экономики — это бюджет с поправками. Когда мы суммируем дополнительные расходы и недополученные доходы, то получим цифру в 500 миллионов евро, т.е. треть государственного бюджета Монако.»

Жан Кастеллини, советник правительства — министр финансов и экономики.

«Вы — настоящие герои»

Два игрока AS Monaco Basket, Пол Лакомб и Якуба Уаттара, поделились своими посланиями в поддержку рабочих Больничного центра «Княгиня Грейс» в Монако.

« Многочисленны те, кто каждый день в первых рядах противостоит этому кризису. В их число входят медицинские работники и волонтеры Красного Креста, и я желаю от лица клуба выразить им признание, которое они всецело заслуживают »

Олег Петров, вице-президент и генеральный директор ФК «Монако».

ФК «Монако» пожертвовал 50 000€ на борьбу с коронавирусом https://t.co/DOCJ0PWyu6 pic.twitter.com/L25Or7mMsU — Monaco Tribune на русском (@MonacoTribuneRU) April 16, 2020

ЗАГОЛОВКИ

Все жители Княжества получат маску: Целью Правительства является бесплатная раздача масок всем жителям и работникам Княжества. Для 38 000 жителей Правительство приняло решение о производстве одобренных, стираемых и многоразовых тканевых масок. Оно приобрело все маски с лейблом «сделано в Монако»: 800 – дневные маски, изготовленные компанией «Banana Moon», и 80 000 масок, заказанных у компании «Bettina», изготавливаются из расчета 1 000 в день и вскоре 2 000. К этой квоте добавляется заказ на 120 000 тканевых масок от двух итальянских компаний.

С завтрашнего дня раздача начнется для людей старше 65 лет командами из Мэрии Монако, которые уже руководят доставкой еду на дом. Каждый человек получит две моющиеся и многоразовые маски бесплатно в течение одного месяца.

Все остальные жители Княжества вскоре получат такую же упаковку масок, на этот раз по почте.

Что касается работников, то Правительство будет регистрировать заявки на маски из различных сфер деятельности. Компании приобретут эти одноразовые хирургические маски по себестоимости.

Эти одноразовые маски будут также продаваться в аптеках и магазинах по цене, которую государство решило установить в размере 2,5 евро за хирургические маски и 7,5 евро за маски FPP2.

Перспектива тестирования: Что касается тестов, то Княжество продолжает ежедневно проводить совместно с французскими компаниями от 10 до 50 тестов.

В настоящее время органы здравоохранения проверяют соответствие первых 1000 серологических тестов. 30.000 уже находятся в пути из Германии (уже с 20.000 пополненными запасами), а 30.000 заказаны в Китае.

Как только их надежность будет подтверждена, в ближайшие недели они будут широко использоваться среди местного населения и работников, независимо от того, есть ли у них симптомы или нет.

Князь Альбер II посетил Информационный центр «Ковид-19» и Центр наблюдения на дому: Центр наблюдения на дому обеспечивает ежедневное медицинское наблюдение по телефону, а также предлагает психологические консультации и материально-техническую поддержку благодаря ресурсам Красного Креста Монако. Центры открыты 7 дней в неделю с 9 утра до 18 вечера. С центром «Ковид-19» можно связаться по телефону 92.05.55.00 и по электронной почте: [email protected]

«Light It Blue»: Вчера вечером Княжеский дворец был освещен синим светом в дань уважения работникам больниц. Эта кампания поддержки, зародившаяся в США в начале пандемии, называется «Light It Blue» и состоит из освещения синим светом зданий и известных памятников.

Студенты университета Монако возобновят занятия в сентябре: 530 студентов будут сдавать свои экзамены онлайн. «Это – что-то новое для нас. Возникают несколько технических вопросов. Один из них заключается в том, чтобы удостовериться, кто именно находиться за экраном», сказал Жан-Филипп Мюллер, директор университета.

Фонд Княгини Монако Шарлен начал раздавать защитные маски : Княгиня Монако Шарлен и ее брат Гарет начали бесплатно раздавать многоразовые защитные тканевые маски жителям Княжества. Первые маски были розданы уже на этой неделе владельцам магазинов и их клиентам.

ФК «Монако» пожертвовал 50 000€ на борьбу с коронавирусом : ФК «Монако» направляет свою поддержку тем, кто в первых рядах на ежедневной основе борется с Ковид-19. Футбольный клуб Княжества создал онлайн сбор пожертвований, и в полном составе осуществил первое пожертвование в фонд в размере 50 000€.

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