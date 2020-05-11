Брат Княгини Шарлен помогает жителям Монако защититься от вируса

Княгиня Монако Шарлен стремится бороться с коронавирусом через свой благотворительный Фонд. Она поручила своему брату Гарету Уиттстоку (Gareth Wittstock) как главе Фонда раздавать эксклюзивные маски жителям Княжества.

Одновременно с выходом из жесткого карантина, Княжество ужесточило режим ношения масок. Фонд Княгини Шарлен изготовил 5000 альтернативных масок из технической ткани, и именно шурин Князя Альбера отвечает за их раздачу жителям Монако. В своей роли генерального секретаря Фонда Княгини Шарлен, Гарет Уиттсток начал раздавать эти многоразовые маски еще в середине апреля среди владельцев магазинов и покупателей на рынках Монако. На прошлой неделе он лично передал Джереми Боттену (Jeremy Bottin), президенту Монакской ассоциации олимпийских спортсменов, маски для 50 участников олимпийских игр.

Эксклюзивные маски для специальных спортсменов

Гарет Уиттсток также посетил в прошлую пятницу Пьера Ван Клаверена (Pierre Van Klaveren), президента местной организации Специальной Олимпиады, и встретиться с княжескими спортсменами Всемирной Специальной Олимпиады, которые получили маски от Фонда с официальным лого #strongtogether («вместе мы сильны»). Представитель Фонда рассказал, что «спортсмены, находившиеся на карантине несколько недель, были очень тронуты этим визитом».

Княгиня Шарлен является почетным президентом местной организации Специальной Олимпиады с 2012 года. Совсем скоро княжеские спортсмены Специальной Олимпиады начнут снова тренироваться к Зимним Олимпийским играм в США, проходящим в 2022 году, и Летнему чемпионату мира в Берлине, запланированному на 2023 год.

Маски для всех

С начала карантина младший брат Княгини Монако, который очень близок к своей сестре, уже раздал вместе со своей командой несколько тысяч защитных масок в учреждениях Княжества и среди населения. Среди тех, кто получил эти эксклюзивные маски – Ассоциация инвалидов Княжества, которая в течение всего года работает над улучшением повседневной жизни инвалидов, а также сотрудники отелей и ресторанов Монако, работающие в учреждениях, которые остаются открытыми для постояльцев.

Знаменитые посланники Фонда

Эти маски, которые могут быть повторно использованы до 40 раз, были специально созданы для Фонда Княгини Шарлен одним из его партнеров, компанией “SCICON Sports”. Эта итальянская фирма специализируется на производстве технического спортивного оборудования. Знаменитые посланники Фонда, такие как гонщик Формулы-1 Шарль Леклер (Charles Leclerc) и четырехкратный обладатель мирового рекорда по фридайвингу Пьер Фролла (Pierre Frolla), присоединились к раздаче масок в апреле, как только Фонд получил первые маски.