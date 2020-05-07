Как Монако отменяет жесткий карантин

После 49 дней строгого карантина Монако начало «постепенное и осторожное» возвращение к нормальной жизни. Частным лодкам разрешается снова выходить в море, а частным вертолетам – взлетать. Одновременно с Италией, но на неделю раньше, чем Франция, Княжество открывает магазины и школы, а владельцам ресторанов и отелей стоит набраться терпения.

Обнадеживающая статистика

В течение десяти последних дней не было зарегистрировано ни одного нового положительного случая заболевания коронавирусом. В общем, 95 человек были заражены новым вирусом в Монако с начала карантина. 82 человека уже выздоровели, и только один человек все еще находится в реанимации в Больничном центре «Княгиня Грейс». Еще четыре человека по-прежнему находятся под наблюдением докторов с Центра мониторинга на дому. После лечения 117 пациентов Центр сократил свой штат. Он был открыт в начале карантина для того, чтобы наблюдать за пациентами на дому и не перегружать местные больницы. В случае необходимости Центр готов возобновить свою деятельность в любой момент, отметило правительство.

Осторожный выход из карантина

Хотя жители Монако могут свободно передвигаться без предоставления каких-либо документов, местная полиция следит за тем, чтобы правила снятия карантина выполнялись надлежащим образом всеми, особенно на границе с Францией. Полицейские проверяют, есть ли у приезжих веские причины находиться на территории Княжества. Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 200 евро.

Монако установило принцип «stop-and-go», позволяющий постепенно возвращаться к экономической и развлекательной деятельности с возможностью остановить все планы и вернуться на строгий карантин, если появится новая волна заражений.

Магазины снова открывают свои двери посетителям

Торговый центр «Métropole Shopping Center» открыл свои двери покупателем в первый день снятия карантинных ограничений. Советники правительства Жан Кастеллини (Jean Castellini) (Министр экономического развития) и Дидье Гамердингер (Jean Castellini) (министр здравоохранения) посетили магазины и убедились, что должные меры были приняты для защиты как покупателей, так и продавцов.

Руководство «Métropole Shopping Center» предоставило в распоряжение магазинов инструкцию по предотвращению распространения коронавируса. Маски раздаются бесплатно на входах в торговый центр для всех клиентов.

«Введенные санитарные ограничения очень важны для наших сотрудников и клиентов, но, к сожалению, для бизнеса эти меры ограничивают количество людей в магазине», – рассказал Доминик Гастальд (Dominique Gastald), президент совета предпринимателей торгового центра.

Кафе и рестораны в Монако откроются в последнюю очередь. А пока, они предлагают еду с доставкой на дом и на вынос.

Ношение масок является обязательным в некоторых общественных местах, таких как автобусы и магазины, а также на рынках Монте-Карло и Ла-Кондамина. Также должно соблюдаться социальное дистанцирование в 1,50 метра между каждым человеком.

Школа для детей, работа на дому для родителей

Первыми в школу возвращаются те ученики, у которых выпускные экзамены в этом году.

«Мы хотим быть очень осторожными, не рисковать, и было легче сначала объяснит все старшеклассникам. Это также позволит помочь ученикам, сдающим экзамены, улучшить свой средний балл, так как оценки, полученные на расстоянии во время карантина, не будут засчитываться во время экзаменов», – рассказала Изабель Бонналь (Isabelle Bonnal), глава Национального департамента образования, в интервью телеканалу «Monaco Info».

Вчера вечером Национальный совет Монако единогласно принял новый законопроект, сделав удаленную работу, при возможности, обязательной на время пандемии. Государственный министр Серж Телль (Serge Telle), в свою очередь, подчеркнул эффективность этого закона: «Обязанность работать дистанционно на должностях, которые позволяют это делать, является замечательным компромиссом и особенно целесообразна в условиях нынешнего кризиса».

Постепенное возобновление судопроизводства

Несмотря на строгий карантин, судопроизводство в Монако продолжалась во время самого продолжительного закрытия в истории Дворца правосудия. Несколько сотрудников работали на месте во время карантина, но теперь все организовано так, чтобы снова открыть двери для всех. Помещения дезинфицированы, установлена система маркировки пола, а сбор нескольких человек в одном месте ограничен благодаря электронному планированию слушаний.

Верующие должны соблюдать безопасное расстояние

Воскресная месса и праздничные богослужения все еще будут проводиться виртуально через социальные сети. Это делается для того, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Церкви открыты для верующих, но посещение разрешено строго в маске.

Княжеское правительство настроено положительно и надеется, что в течение месяца, в зависимости от развития пандемии, и при соблюдении всех условий, рестораны, кафе и другие места, которые еще закрыты, также смогут вновь вернуться к нормальной жизни.