Монако запускает беспрецедентную программу тестирования на коронавирус

Завтра, 19 мая, Монако запускает новое исследование антител к COVID-19. Программа массовая и бесплатная для её участников. 90 тысяч человек – жители и рабочие Княжества – смогут принять в ней участие, то есть сдать кровь на анализ.

Первый этап новой скрининговой программы будет ориентирован на жителей Монако и будет организован в алфавитном порядке. Все жители старше 5 лет смогут пройти тестирование на COVID-19, а младенцы получат отдельный тест, который будет проведен позже педиатрами.

Эта программа массового тестирования проводится бесплатно и на добровольной основе. Княжеское правительство отослало по почте письмо всем жителям, в котором пригласило всех желающих явиться на сдачу анализа.

Забор крови для тестирования будет осуществляться в двух процедурных центрах. Каждый из них сможет принять по 4 тысячи посетителей в день с 8 утра до 6 вечера с понедельника по субботу.

Как пройдёт тестирование?

Тест на антитела состоит из укола кончика пальца, чтобы взять каплю крови. Результаты скрининга займут всего десять минут. Если результат отрицательный, то человек не был заражен коронавирусом. Если результат положительный, то человека попросят взять дополнительный анализ крови в лаборатории, чтобы более точно определить, когда он был заражен коронавирусом. Этот вторичный тест также будет оплачен государством.

Если будет установлено, что этот человек заразился вирусом в течение семи последних дней, он будет проверен на наличие вируса в настоящее время. Если тест окажется позитивным, то этот пациент должен будет остаться в самоизоляции в течение 14 дней.

После того, как пройдёт тестирование резидентов Монако, приезжие рабочие из Франции и Италии, также получат возможность пройти тестирование.

Тестирование будет проводиться медицинскими работниками, включая школьных медсестер, членов Красного Креста Монако и сотрудников правоохранительных органов Монако.

В каждый конкретный момент времени будет точно известно, какая доля жителей Княжества переболела коронавирусом, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное – какова реальная динамика распространения инфекции.