











В дебютном матче этого сезона и после более пяти месяцев без футбола «Монако» сыграл в ничью «Реймсом». Нико Ковач (Niko Kovac) и Юссуф Фофана (Youssouf Fofana) ответили на вопросы журналистов после матча.

«Монако» вернулся на стадион «Луи II» после почти шестимесячного перерыва с момента завершения сезона 2019/2020. В первом туре «красно-белым» предстояло сыграть с командой, с которой они встречались в предпоследнем туре 29 февраля. Нико Ковач прибегнул к схеме 4-3-3, позволившей «Монако» одержать победу в товарищеской встрече с «АЗ» (2-0).

Российский хавбек Александр Головин вышел в стартовом составе и, проведя 87 минут на поле, сделал голевой пас и отдал предголевую передачу.

Главные события матча

«Монако» 2-2 «Реймс»

Счет после первого тайма: 1-2

Голы: Дисаси (45’+3) и Бадиашиль (55′) за «Монако»; Булае Диа (5′) и Туре (21′) за «Реймс»

Предупреждения: Дисаси (89′) в составе «Монако», Кутеса (41′), Фаес (76′) и Фоке (90′) в составе «Реймса»

«Монако»: Лекомт — Агилар, Дисаси, Бадиашиль, Балло-Туре — Тчуамени, Фофана, Головин (Аолу, 87′) — Желсон Мартинш (Геббельс, 81′), Бен-Йеддер, Оньекуру (Диоп, 45′).

Главный тренер: Нико Ковач

«Реймс»: Райкович — Фоке, Фас, Абдельхамид, Конан — Мунетси, Кутеса (Бериша, 56′), Шавалерин — Кафаро (Сирхейс, 60′), Туре (Зинели, 60′), Диа (Кассама, 78′)

Главный тренер: Давид Гийон

«Играть нужно до конца»

Я должен признать, что был удвилен и шокирован тем, что после двух ударов по нашим воротам мы уступали 2-0. Это было сложно, но в конечном итоге я рад и горд за свою команду, потому что ей удалось грамотно ответить. Мы доказали, что после 20 минут игрового времени ничего не заканчивается, футболисты проявили характер. Мы доминировали в матче отрезками, в которых у нас было больше явных моментов, но не стоит забывать и решающее спасение Бенжамена Лекомта в определенный момент встречи. Нико Ковач главный тренер ФК «Монако»

Не стоит забывать, что «Реймс» вышел в еврокубки не просто так. То, что нам не удалось хорошо войти в игру, нас очень расстроило, но после перерыва на водопой мы крайне хорошо смогли ответить сопернику. Тренер возглавил команду недавно, связь между игроками появляется, и мы движемся в верном направлении. Юссуф Фофана, полузащитник ФК «Монако»