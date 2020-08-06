











Столкнувшись с ростом числа заражений коронавирусом, Княжеское правительство решило принять новые меры предосторожности.

До настоящего времени обязательно носить маску было только в закрытых помещениях. Теперь ношение маски стало обязательным в очередях, особенно при ожидании в очереди в ресторан или перед баром, а также перед спортивными залами. Кроме того, правительство решило ввести тестирование для гостей отелей, приезжающих из-за пределов Европы или из зон риска (стран, определенных Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний).

У таких туристов будет два варианта: либо предоставить результат теста, проведенного за 72 часа до прибытия в Княжество, либо пройти тест по прибытии на место, но затем придется находиться на карантине в ожидании результатов. Кроме того, Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger), советник правительства и министр здравоохранения и социальных дел, посоветовал жителям Монако воздержаться от поездок в страны, где есть зоны риска.

Варианты предоставления вакцины жителям Монако

По данным «Libération», в настоящее время в мире изучается около 200 проектов вакцин. В Княжестве рассматривают несколько вариантов предоставления вакцины: совместный проект под руководством Всемирной организации здравоохранения и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также американский проект по вакцинации, разработанный компанией «Moderna». Государственный министр также направил письмо французскому министру здравоохранения Оливье Верану (Olivier Veran), в соответствии с двусторонним соглашением об оказании медицинской помощи, с просьбой обеспечить включение Монако в проект по созданию вакцины «Astra Zeneca» при поддержке Франции, Италии, Германии и Великобритании.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Монако

Два новых положительные случаи заражения (5 августа)

Два человека госпитализированы

Общее число зараженных составляет 125 человек

105 человек уже выздоровели

Последние случаи заражения связаны с поездками в другие страны или были выявлены у нерезидентов Монако