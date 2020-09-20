











Спасти планету, употребляя в пищу голубые водоросли? Это свежая идея французского стартапа Kyanos, который создает растительные белки из голубых водорослей.

Компания из Тулузы разработала технологию, позволяющую массово производить растительный белок из водорослей. Создатели стартапа считают, что такая продукция может стать экологически чистой заменой белков животного происхождения. В свою очередь это поможет в борьбе с голодом: ожидается, что к 2050 году население планеты увеличится до 10 миллиардов человек.

«Такой способ производства растительного белка обеспечивает беспрецедентный уровень урожайности, рентабельности и безопасности для здоровья при одновременном удовлетворении растущих ожиданий в отношении здоровой и экологически чистой продукции», — сказал генеральный директор и основатель Kyanos Вин Ли (Vinh Ly). Вин Ли, генеральный директор и основатель Kyanos

Водоросли — это здоровая пища

Белковый порошок, производимый компанией — это прорыв для устойчивого развития пищевой промышленности. Белковый порошок из голубых водорослей не требует искусственных удобрений, а также для его производства не нужна почва.

Компанию финансирует исследовательская программа ЕС «Горизонт 2020». Kyanos продает белковые добавки, а также специальный рассчитанный на 5 дней курс. Благодаря высокому содержанию в порошке витамина B12, компания предлагает свою продукцию в качестве добавки для всех, кто придерживается веганской диеты.

This molecule is a member of the amphetamine family, which stimulates the brain, libido, mood and concentration while… Geplaatst door Kyanos op Vrijdag 7 augustus 2020