











Первый гол в Чемпионате Франции, в победном матче против «Нанта» — свет в конце тоннеля для Виллема Жеббеля (Willem Geubbels). В связи с чередой травм, последние два сезона выдались не лучшими для уроженца Виллербана. Однако, для 19-летнего нападающего всё только начинается и, возможно, большое футбольное будущее.

С юности Виллема Жеббеля считали очень перспективным футболистом, однако травмы последних сезонов (что Виллем очень тяжело переживал) никак не позволяли ему вступить наконец на путь к желанному успеху. В 17 лет Жеббель переходит в «Монако» из молодежной команды «Лиона», в которой был одним из лучших. Уже в 16 лет, под руководством Брюно Женезио (Bruno Genesio), уроженец Виллербана дебютирует в «Лиге 1», в матче против «Дижона» (23 сентября 2007). Несмотря на очевидные качества молодого футболиста, такие как умение завершать игровые моменты, техника и скорость, тренер старается приберечь юное дарование. В поисках игрового времени, несмотря на свой юный возраст и жесткую конкуренцию на его позиции, Виллем будучи универсальным нападающим, переходит в «Монако» (трансфер оценивается в 20 миллионов евро и к футболисту проявляли интерес «Манчестер Сити» и «Бавария»).

«В течение последних двух сезонов я пережил все возможные эмоции»

В Княжестве, в клубе, в котором умеют раскрывать потенциал юных футболистов, Жеббель вроде как должен начать стремительно прогрессировать, но не тут-то было… Это был медленный спуск в ад. «В течение последних двух сезонов я пережил все возможные эмоции», – признался Виллем во время пресс конференции, после воскресного матча против ФК «Нант», в котором принес победу своей команде, записав на свой счёт первый гол в Лиге 1 (сразу после выхода на замену на 62-ой минуте). «Я пережил множество травм бедра и операцию на колене. Когда я возвращался в строй, я пытался выкладываться, но каждый раз случался рецидив предыдущей травмы». Выйдя на поле всего два раза в сезоне 2018/2019, Виллем провёл прошлый сезон на скамейке, не считая нескольких матчей в Youth League. После назначения Нико Ковача главным тренером команды, нападающий будто восстаeт из пепла, освободившись, наконец, от своих травм. Во всех трёх матчах чемпионата (против «Реймса», «Меца» и «Нанта») Виллем выходил на замену, каждый раз проводя больше времени на поле, что привело к позитивному результату.

«У Виллема огромный потенциал»!

«После ужасающих двух лет, забить гол — это фантастика», – сказал Виллем по завершению матча. «Но этот гол не сама цель, я должен удвоить усилия, работать и продолжать в том же духе. У меня есть чувство, что худшее позади, но самое сложное – впереди». Футболист нацелен забить максимум голов в этом сезоне, «чтобы помочь клубу добиться своих целей». Жеббель может рассчитывать на поддержку своего тренера, который очевидно доволен игрой своего молодого нападающего. «У Виллема огромный потенциал, я очень рад, что он смог забить сегодня. Он хорошо вошел в игру, как и в матче против «Меца», в котором выложился по полной, чтобы помочь команде, играющей вдесятером», – добавил Нико Ковач. «Это только начало, у него впереди, чего ему желаю, великолепная карьера. Однако, сейчас ему нужно работать изо всех сил, чтобы улучшать свои показатели на поле от матча к матчу». Продолжить усилия, забыть прошлые неудачи и сконцентрироваться на настоящем.

На какую позицию поставить Виллема Жеббеля в этом сезоне?

ФК «Монако» / Виллем Жеббель

«Монако» начинает сезон с большим количеством футболистов в линии атаки, среди которых: Виссам Бен Йеддер, Стеван Йоветич, Желсон Мартинш, Генри Оньекуру, Пьетро Пеллегри, а также Кевин Фолланд, недавно пришедший из леверкузенского «Байера». В этой ситуации Виллем, мог бы играть за парой Бен Йеддер – Фолланд или же на правом фланге, где с ним возможно будет конкурировать Желсон Мартинш. Однако, скорее всего, его главным конкурентом за игровое время в атаке в этом сезоне станет Пеллегри, так же вернувшийся после травмы, с желанием проявить себя. Большая надежда итальянского футбола, бывший нападающий «Генуи», также как и Виллем перенес череду травм, помешавшие ему прогрессировать. Выйдя на замену против «Нанта», Пеллегри неплохо себя проявил и сможет составить серьезную конкуренцию Жеббелю. Интересно было бы увидеть одновременное появление двух футболистов в некоторых матчах, например в Кубке Франции.