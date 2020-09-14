











По случаю 19-ой Европейской недели мобильности Монако запланировало целую программу по повышению осведомленности жителей Княжества об экологически чистой мобильности.

Неделя начнется с празднования 20-летия железнодорожной станции Монако-Монте-Карло в присутствии Князя Альбера II. К празднику приурочено открытие автоматического пункта сбора Amazon.

16 сентября будет посвящено общественному транспорту — автобусы в Монако в этот день будут бесплатными.

18 сентября будет запущена программа Klaxit carpooling — тестовый период будет длиться год. Неделя завершится «воскресеньем на велосипеде»: в районе Порт Эркюль с 10 до 18 часов будет частично перекрыто движение.

Содействие нулевой углеродной мобильности

Европейская неделя мобильности направлена на то, чтобы побудить как можно больше людей стать экологически ответственными и отдавать предпочтение альтернативным экологичным видам транспорта. В этом году темой мероприятия стала мобильность с нулевым выбросом углекислого газа.

В соответствии с экологической политикой, инициированной князем Альбером II, Монако уже предлагает несколько видов экологичного транспорта: электрические велостанции Monabike, электрические или биодизельные автобусы и пять поездов TER для увеличения интенсивности движения во Франции и Италии.

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