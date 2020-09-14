











С 18 по 20 сентября в Монако пройдет ралли «Отец-Сын-2020», сочетающее в себе азарт и любовь к автомобилям.

В этом году гонка пройдет в девятый раз и будет состоять из трех этапов: 125 км, 170 км и 110 км. Старт первых двух этапов запланирован на 19 сентября в Монте-Карло.

Событие для всех поколений

«Ралли «Отец-Сын» — это историческое событие, в которое вовлечены все поколения, будь то водители или вторые пилоты автомобилей подходящих марок», — говорится на сайте Happy Few Racing, которое организовывает ралли. В гонке могут участвовать автомобили всех эпох 27 марок, среди которых — Ferrari, Alpine, Aston Martin, Bugatti, Lotus, Lamborghini, Jaguar и Porsche.

Всего в мероприятии примут участие 43 экипажа, которые будут размещены в престижном отеле Hôtel Hermitage. Среди них — дуэт водителей и их «AC Cobra» 1964 года, которые победили в прошлом году.