











24 сентября директор управления по туризму Ги Антонелли (Guy Antognelli) представил оценку туристического сезона в Монако. Сезон прошел неудачно, но с лучшими результатами, чем это ожидалось.

В июле уровень заполняемости отелей составил 40% — в том же месяце прошлого года отели Монако были заполнены на 79%. В августе 2020 года отели были заполнены на 56,5% — год назад этот показатель составил 80%.

В этом сезоне гости в основном приезжали из ближайших регионов, большинство из них составили французы, за ними следуют швейцарцы и итальянцы. Туристы из США, России и Азии столкнулись с ограничениями на поездки, введёнными в связи с пандемией.

50 тысяч посетителей за 15 дней: Океанографический музей

В первые две недели августа Океанографический музей Монако зарегистрировал пик посетителей в 50 тысяч человек. В прошлом году поток посетителей был немного больше — 60 тысяч человек. Однако в этом сезоне число людей, которые одновременно могут находиться в музее, было снижено с 1400 до 700 по санитарным причинам.

Ги Антонелли отметил, что «правительство не отменяло деловые мероприятия. Власти разработали медицинские протоколы в соответствии с мерами, принятыми в Княжестве Монако для ограничения распространения вируса». При этом в связи с отсутствием участников и, соответственно, рентабельности, организаторы некоторых мероприятий сами приняли решение их отменить.