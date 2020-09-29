











28 сентября Князь Альбер II торжественно открыл новое отделение больницы Княгини Грейс. Работа над новым отделением велась около трех лет. Теперь все исследования в области ядерной медицины возможны в больнице Княгини Грейс (CHPG). В Княжеском Дворце пояснили, что все исследования проводятся «при полной цифровой поддержке».

28 сентября Князь Альбер II торжественно открыл новое оборудование: два аппарата однофотонной эмиссионной компьютерной томографии последнего поколения и два аппарата позитронно-эмиссионной томографии высокого разрешения. Это оборудование последнего поколения обеспечивает «непревзойденное качество изображения» и позволяет обнаруживать большее число патологий.

Высокопроизводительное оборудование

Создание высокопроизводительного отделения ядерной медицины потребовало трех лет работы и инвестиций в размере 8,2 млн евро. Больница Княгини Грейс получила финансовую поддержку от Княжеского правительства, а также частные пожертвования от Фонда друзей больницы и Фонда Tabor.

Service entièrement rénové et équipé en "full digital" : la Médecine Nucléaire du CHPG fait peau neuve et son plateau… Geplaatst door Centre Hospitalier Princesse Grace — CHPG op Maandag 28 september 2020