











8 и 9 октября Князь Монако Альбер II посетил с визитом Сараево. Визит был приурочен к открытию Олимпийского музея в столице Боснии и Герцеговины.

Князь Монако прибыл по приглашению мэра Сараево Абдулы Скаки. Альбер II принял участие в открытии отреставрированного Олимпийского музея в Сараево в качестве представителя президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Музей Олимпийских игр в Сараево открыт с 1984 года. Музей был создан, чтобы демонстрировать «дух олимпийских ценностей, творчества и молодости». Сегодня музей больше посвящен спорту.

Ключи от города

На следующий день Князь Альбер II принял участие в почетной церемонии, которая прошла в мэрии Сараево. Мэр города Абдула Скака вручил Князю Монако ключи от города, а также присвоил Альберу II титул почетного гражданина.

«Для меня большая честь получить ключи от города Сараево в этом символическом месте», — сказал Князь Монако.

Во время поездки Альбер II посетил старый город Сараево, в том числе османский район Башчаршия. Князь Монако открыл для себя культурное наследие страны, в том числе мечеть Гази Хусрев-бей, построенную в 1531 году.

Поездка в Сараево последовала сразу за визитом Князя Монако в Сербию, который прошел 7-8 октября. В Белграде Экономический совет Монако и Торговая палата Сербии подписали экономическое соглашение.