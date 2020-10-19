











Ничьей закончилась домашняя встреча ФК «Монако» с «Монпелье» (1-1) в минувшее воскресенье, 18 октября. И это несмотря на игру в большинстве на протяжении более 60 минут на «Луи II», в присутствии Князя Альбера II и президента клуба Дмитрия Рыболовлева. Монегаски проигрывали до 70-ой минуты, когда Виссам Бен-Йеддер (Wissam Ben Yedder) сравнял счёт в матче благодаря голу с пенальти.

Играя в большинстве начиная с 19 минуты матча, красно-белые прессинговали большую часть игры, но так и не смогли забить второй мяч в ворота «Монпелье», который бы принёс ФК «Монако» четвёртую победу в чемпионате Франции. Футболисты «Монпелье» выстроились в плотную цепь обороны и не позволили монегаскам создать опасную игру у своих ворот.

В первый раз мяч залетел в сетку «Монпелье» уже на 25 минуте, но увы для подопечных Нико Ковача, Виссам Бен-Йеддер оказался в положении вне игры. Как говорят «не забиваешь ты – забивают тебе» и «Монпелье» отличился первым в этом матче. Нападающий Стефи Мавидиди (Stephy Mavididi) не оставил шансов вратарю ФК «Монако» Лекомту (Benjamin Lecomte) в начале второго тайма (52’), после ошибки Джибрия Сидибе (Djibril Sidibé). Этот гол стал первым для Мавидиди за «Монпелье».

Виссам Бен-Йеддер спасает монегасков

После пропущенного гола монегаски продолжили доминировать во втором тайме, однако не смогли реализовать несколько опасных моментов. В конце концов, на 70-ой минуте матча легионер ФК «Монако» Бен-Йеддер сравнивает счёт, благодаря заработанному Желсоном Мартиншом (Gelson Martins) пенальти.

В то время как Нико Ковач сделал смелую ставку выстроив в конце второго тайма линию из пяти нападающих, включая вышедших на замену Пьетро Пеллегри, Стевана Йоветича и Виллема Жеббельса, у ФК «Монако» так и не получилось пробить мощную оборону «Монпелье». В конечном счёте монегаскам пришлось довольствоваться 1 очком, обладая очевидному игровому преимуществу в 7-ом туре чемпионата. Перед выездной игрой с «Лионом», подопечным Нико Ковача следует хорошо поработать над игрой в центре поля и над реализацией голевых моментов, если они хотят увезти хотя бы одно очко из столицы французской гастрономии.