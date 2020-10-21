











Это импозантное, но в то же время изящное здание, местные, порой, уважительно называют «Величественной белой дамой», которая будто грациозно позирует на самом берегу Средиземного моря и в то же время поглядывает на городок Сен-Жан-Кап-Ферра. «Le Grand Hôtel du Cap», входящий в коллекцию «Four Seasons Hotels & Resorts» — это последний отель из нашей серии про легендарные отели Лазурного берега.

По словам Франсуа-Режиса Симона (François-Régis Simon), генерального директора «Le Grand Hôtel du Cap», «история отеля неразрывно связана с историей деревни Сен-Жан-Кап-Ферра». В конце XIX века — это небольшая деревенька с засушливой землей, находящаяся в экономической зависимости от Вильфранш-сюр-Мер, где фермеры и рыбаки живут в скромных домиках, вокруг церкви и порта. Развитие коммуны началось после того, как король Бельгии Леопольд II решил построить для себя красивую виллу и чтобы где-то разместить своих друзей, он спонсирует строительство двух отелей, среди которых «Le Grand Hôtel du Cap», построенный в 1908 году.

За 112 лет своей истории белоснежные стены этого роскошного отеля на Французской Ривьере увидели многое. В 1914 году он становится военным госпиталем, а в 1933 году превращается в декорации для фильма «Дон Кихот», который принесёт ему славу и знаменитых постояльцев. В это самое время, на Лазурном берегу начинает развиваться летний туризм и «Le Grand Hôtel» привлечёт целый ряд аристократических персон. Среди них: королева Виктория, Уинстон Черчилль, Элизабет Тейлор и многие другие.

Дизайн интерьера и экстерьера от Пьера-Ива Рошона

В 1937 году у Grand Hôtel du Cap появляется очень сильный конкурент на звание самого престижного отеля Лазурного берега. Это легендарный «Hôtel du Cap Eden Roc» на Кап д’Антиб, в котором открывают бассейн с морской водой. В это время, собственники «Le Grand Hôtel du Cap», Анри Деув (Henri Dehouve) и Андрэ Войенн (André Voyenne), принимают вызов и решают построить бассейн длинной 33 метра и 33 сантиметра (олимпийский стандарт на то время). В 1939 году открывается клуб плавания, который затем будет назван клубом «Дельфин» (Club Dauphin), куда все жители Сен-Жан-Кап-Ферра будут приводить своих детей учиться плавать. Слава отеля передается из поколения в поколение, от отцов к детям.

Так, например, в 50-е годы в отель начинают приезжать обеспеченные американские семьи, которые по традиции, проводят свой летний отпуск и сегодня. В «Le Grand Hôtel du Cap» можно увидеть гостей со всех сторон света, от мала до велика — каждый хочет насладиться утончёнными интерьерами от знаменитого архитектора-декоратора Пьера-Ива Рошона (Pierre-Yves Rochon). Знаменитый мастер участвовал в последней реновации отеля в 2008 году. Франсуа-Режис Симон объясняет: «именно господин Рошон предложил минималистичную расцветку для нашего отеля: белый цвет для отражения света, голубой в тон неба и зелёный в тон окружающих зарослей».

К услугам гостей — гастрономия и велнес-ретриты

Кроме утончённой архитектуры здания и прекрасных интерьеров, нельзя не отметить гастрономическое разнообразие и возможность воспользоваться различными спа-услугами в «Le Grand Hôtel». «В нашем отеле, в распоряжении гостей имеются 6 процедурных кабинетов, а также услуги ароматерапии. Спа выходит в сад с ароматическими растениями и травами, которые мы используем для процедур. Мы хотим, чтобы наши клиенты смогли отдохнуть и восстановиться, воспользовавшись всеми благами Кап-Ферра и нашего сервиса».

Господин Симон надеется ещё больше развить это направление к открытию отеля, после зимнего перерыва, в марте следующего года. «Мы разрабатываем велнес-ретриты, при участии диетологов, остеопатов, чтобы предложить нашим гостям готовые пакеты для полной реабилитации организма». Кроме этого, перед весенним открытием планируется закончить реновацию клуба «Дельфин» и построить две новые виллы. В то же время отель подготовил сюрпризы для тех, кто будет особо скучать по гастрономическим изыскам в ожидании его открытия. Шеф-кондитер «Гранд-отеля», Флориан Маргаян (Florian Margaillan) презентовал своё рождественское полено (прим. традиционный рождественский десерт во Франции), которое уже сейчас можно заказать для своего рождественского стола. А в ноябре будет представлена фирменная линейка деликатесов от отеля, под названием «Les Délices du Cap».