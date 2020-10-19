











В это воскресенье футбольный клуб «Монако» сыграл в ничью с «Монпелье» (1:1) на стадионе «Луи II» — несмотря на тотальное преимущество «Монако». На пресс-конференции главный тренер «Монако» не скрывал своего разочарования таким исходом матча.

Однако тренер поддержал Джибриля Сидибе, который потерял мяч в центре поля, что позволило «Монпелье» забить гол.

Численное превосходство «Монако»

«Мы уже сталкивались с такой ситуацией в игре с «Мецом», но тогда удаление случилось у нас. «Монпелье» сыграл очень организовано, это команда, которая хорошо защищается и входит в число лучших по игре в обороне в чемпионате, действуя в пять защитников. Мы доминировали по ходу встречи, владели мячом, создавали моменты. К сожалению, мы упускаем возможность набрать два очка. Я сказал игрокам, что мы играем все вместе и должны брать на себя ответственность за результат тоже вместе», — сказал Нико Ковач.

Главный тренер «Монако» добавил, что подобные матчи огорчают его. «Я думаю, что можно сравнить сегодняшний матч с играми против «Реймса» и «Бреста». Преимущество было на нашей стороне в каждой встрече, но в конечном счете мы потеряли очки. Эти семь потерянных очков огорчают меня, потому что, как мне кажется, у нас могло бы их быть больше на сегодняшний день», — отметил Нико Ковач.

Проблемы с атакой

«Мы отрабатывали атакующие фазы игры на тренировках последние две недели во время перерыва на матчи сборных, чтобы добиться большей результативности на отрезке 30 метров у ворот соперника. Мы не смогли завершить свои моменты, это правда. Нам не удалось сделать то, что мы ожидали, несмотря на множество опасных моментов, которые создала команда. Нужно стараться находить больше свободных пространств, больше открываться в таких матчах, когда соперник плотно действует у своих ворот», — признал Нико Ковач.

Ошибка Джибриля Сидибе

«Футбол — это игра, в которой неизбежно совершаются ошибки. Я это понимаю и знаю, что это является частью сезона команды. Мы действуем вместе, и даже если совершаются индивидуальные ошибки, нам нужно поддерживать друг друга. Джибриль — сильный футболист с характером и большим опытом, он становился чемпионом мира, и мы здесь, чтобы поддержать его, быть с ним и двигаться вперед», — отметил главный тренер ФК «Монако».