











Теннисист Даниил Медведев в воскресенье завоевал самый значимый титул в своей карьере после победы в игре с Домиником Тимом (4-6, 7-6, 6-4) в финале «Мастерс». Даниил Медведев победил на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, по ходу турнира выиграв у трех первых ракеток мира. С учетом «Мастерса» в Париже россиянин одержал в концовке сезона 10 побед подряд.

Спустя 15 дней после победы в «Берси» русский житель Монако закончил сезон на ура. 2021 год обещает быть ярким. Что-то лучшее даже сложно представить. В течение двух недель 24-летний Даниил Медведев выиграл турнир «Париж-Берси» и «Мастерс» — встречу профессионалов. Четвертый номер в лиге ATP, Медведева ожидала череда успехов в Лондоне — Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим.

Теннисист завоевал самый красивый титул за его молодую карьеру на заре 2021 года, который обещает быть успешным для человека, который зарекомендовал себя в качестве нового лидера на корте.

Великая победа на корте

«Это моя самая большая победа на корте. Это фантастика», — сказал Даниил Медведев после матча с Домиником Тимом. «Это воспоминания на всю жизнь. Надеюсь, что в будущем у нас будет больше подобных матчей с Домиником Тимом. Я говорил перед турниром, что это будет невероятная история, здесь, в Лондоне. Первым чемпионом (Давыденко) стал россиянин, как и 11 лет спустя. Большое спасибо Николаю Давыденко за его вдохновение».

Невероятный уровень игры

После победы над тремя лучшими игроками на корте, Даниил Медведев продолжил серию из десяти побед. Он доказал, что у него есть ресурсы для завоевания главного титула в этом сезоне.

«Уровень, который у меня есть, особенно в последних двух играх, был просто невероятным. Если бы мне сказали раньше, что я буду так играть, я бы не поверил. Победы над лучшими ракетками в мире за одну неделю, это что-то невероятное. Они все еще лучшие игроки в мире… По крайней мере, это показывает, что я могу делать».

Обещания на 2021 год?

Если Даниил Медведев сохранит уровень игры в ближайшие несколько лет, он сможет добавить турнир «Большого шлема» к списку наград, который становится все более широким. Новый шанс — уже в январе в Мельбурне (если Открытый чемпионат Австралии не будет перенесен). «Даже не говоря о самом титуле, это настоящий подъем уверенности во всех предстоящих турнирах «Большого шлема». Я надеюсь продолжить этот импульс».