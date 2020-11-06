











Средиземноморским видам угрожает шум. Проблемы шумового загрязнения долгое время игнорировались. Ряд экспертов при поддержке Фонда Князя Монако Альбера II работают над регулированием объема деятельности человека.

Исследователи биоакустики, инженеры, программисты, главы неправительственных организаций, эксперты … Как заботливые доктора, они погружают гидрофоны в воды, чтобы услышать хор морских видов. На суше они напоминают: общество должно знать о влиянии шума на морские виды. Шум может влиять на подводную жизнь и даже привести к гибели китообразных, поясняет руководитель программы ACCOBAMS Малис Саливаср (Maÿlis Salivasr). «Животные, подвергшиеся звуковой агрессии, могут бежать в панике, что вызывает несчастные случаи: например, декомпрессию».

Сбор акустических данных в самом сердце Средиземного моря

Каждая человеческая деятельность несет долю шумового загрязнения: оно отличается по мощности, частоте и площади. Чтобы оценить ситуацию, два 17- и 22-метровых морских беспилотника, разработанные военно-морским конструкторским бюро Sea Proven, провели полгода во французском Средиземноморье. Во время океанографической миссии под названием Sphyrna Odyssey, финансируемой Фондом Князя Монако Альбера II, было установлено, что на мировое морское судоходство приходится 30% шума — с 1500 судами весом более 300 тонн и 1161 причалом. Плюс 830 сейсморазведочных зон, которые в 2013 году покрыли до 27% площади Средиземноморья. Можно понять, что морская фауна не против небольшого отдыха в период карантина.