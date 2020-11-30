











«Монако» с крупным счетом одержал победу над «Нимом» (3-0) в матче 12-го тура французской Лиги 1. «Красно-белым» впервые удалось выдать серию из четырех побед с сезона… 2016-2017.

На матч с «Нимом» Нико Ковач принял решение выпустить в стартовом составе всех футболистов, которые сыграли во втором тайме встречи с «Пари Сен-Жерменом».

Я остался очень доволен первым таймом. Начало второго выдалось немного более трудным, но после красной карточки мы действовали намного лучше. В будущем я хотел бы, чтобы команде удавалось контролировать ход игры все 90 минут Нико Ковач

Нападающий монегасков Софьян Диоп открыл счет на 19-й минуте н, ему ассистировал форвард Кевин Фолланд. Хавбек «Монако» Желсон Мартинш удвоил преимущество хозяев, голевую передачу отдал Рубен Агилар. Фолланд забил третий гол «Монако» на 77-й минуте, ему ассистировал Виссам Бен-Йеддер.

Нужно сказать, что нам удалось найти настоящий баланс. Мы в клубе уже четыре с половиной месяца, футболисты поддерживают нашу стратегию и хорошо применяют ее в игре Нико Ковач

Для Акселя Дисаси этот матч стал вторым с капитанской повязкой на руке. Нико Ковач оказывает ему большое доверие с самого начала сезона. Теперь он помог своей команде добиться уверенной победы в воскресном матче с «Нимом».

Наша совместная работа с тренером протекает в положительном ключе, он уже не первый день с нами, и видно, что постепенно начинают налаживаться связи между футболистами Аксель Дисаси

Российский хавбек Александр Головин пропустил игру из-за травмы. Он продолжает тренироваться по восстановительной программе. «Монако», набрав 23 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Ним» с 11 очками — 15-й.