











Князь Монако Альбер II решил изменить празднование Национального дня в этом году в целях соблюдения санитарных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Изменения подробно описаны в пресс-релизе Княжеского дворца, опубликованном 6 ноября.

Дань уважения традициям отдана, но при меньшем числе участников. Коронавирус требует, чтобы среди приглашенных — всего несколько человек, проживающих в Княжестве и его окрестностях.

Чтобы обеспечить соблюдение барьерных мер и ограничения собраний, «дипломатический и консульский корпус будут представлены деканом и вице-президентом дипломатического корпуса в Княжестве, председателем ассоциации почетных консулов Монако и послами Монако, не являющимися резидентами». Все Княжеские церемонии награждения проходят в Cour d’Honneur, традиционный прием после мероприятия отменен. Это не относится к приему дипломатического и консульского корпуса, а также к шоу, запланированному в Порт-Эркюле (Port Hercule).

Праздник на дистанции

Церемония вручения медалей труда и почетных медалей государственным министром Пьером Дарту (Pierre Dartout) пройдет удаленно.

«Лауреаты получат медали на домашний или рабочий адрес». Доставка — это важный момент в этом году, так как пенсионерам Монако также были направлены посылки. Еще одна новинка: создание специального ролика о коронавирусе с участием Князя Альбера II.

Награжденным придется ждать до 16 ноября, когда в Княжеском дворце состоится церемония. Месса Te Deum пройдет в 10 утра 19 ноября.