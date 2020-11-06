











В период карантина во Франции есть причины, чтобы выпить. L’Orangerie и ликер с привкусом Монако знают об этом и предлагают рецепты коктейлей в режиме онлайн. Так что проявите изобретательность и творческие способности, чтобы насладиться вкусом.

Готовы к сенсационному вкусовому путешествию? Если вы еще не знаете о померанце — горьковатом апельсине, то самое время познакомится с гибридом грейпфрута и мандарина. Монегаск Филипп Кулаццо (Philip Culazzo) сделал из него ликер, который с 2017 года стал символом Княжества. Среди поклонников этого напитка — отели Société des Bains de Mer, отель Métropole, яхт-клуб, автомобильный клуб и отель Grands Chais Monegasques.

Аппетитные коктейли

Франция, Сингапур и Япония тоже среди поклонников ключевого ингредиента для ваших будущих коктейлей. Приготовленных дома.

Перед тем, как вы насладитесь вкусом коктейля, придется поработать. L’Orangerie предоставил три рецепта: коктейли «Monaco Spiritz», «Le Rocher» и «La Gracieuse». Названия такие же аппетитные, как и ингредиенты, необходимые для коктейлей.

Например, для «La Gracieuse» вам потребуется 4 мл ликера L’Orangerie, 2 мл розового сиропа, Просекко и сушеные лепестки розы.