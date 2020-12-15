











Французский Куршевель является самым популярным горнолыжным курортом среди резидентов Монако. Пилот Формулы-1 Шарль Леклер, например, очень любит там проводить время зимой. В то же время, по примеру остальных 350 горнолыжных станций, популярный среди русскоговорящих туристов курорт должен будет закрыть свои подъемники в период праздников.

В Куршевеле пытались сделать все, чтобы обеспечить меры безопасности и комфортные условия для катания на фоне пандемии. Так, 5 декабря, вместе с началом горнолыжного сезон, на курорте был открыт центр тестирования на коронавирус. По словам мэра Куршевеля Жана-Ива Пашо (Jean-Yves Pachod), эта «лаборатория способна производить до 500 тестов в день». К сожалению, эти меры оказались недостаточными, чтобы убедить французское правительство не закрывать подъемники на всей территории Пятой республики. Как говорит Паскаль де Тьерсан (Pascal de Thiersant), главы «Ассоциации трех долин», для него это решение стало «душераздирающим». Уроженец Ниццы и настоящий любитель гор признает, однако, что «на пике сезона возможно могло бы быть трудно справляться с происшествиями на фоне всего остального».

Курорт готов приветствовать поситителей

Двойной удар: пандемия и «Брекзит»

«По нашим оценкам, в начале декабря, при условии открытия подъемников в середине января, посещаемость курорта будет на 55% ниже, чем в 2019 году», — сказал Паскаль де Тьерсан. Сезон обещает быть очень трудным для Куршевеля, для которого иностранная клиентура составляет 60% от общего числа приезжих, среди которых 40% — англичане, 8% — россияне. Двойной удар для курорта — пандемия и «Брекзит».

Я не представляю наших клиентов, жующих сэндвичи на склонах, а затем возвращающихся в отель к пяти часам чтобы просидеть в номере

Большинство отелей закрыты до 2021 года

Кроме этого, многие отельеры решили не открываться до января, как, например, Жан-Клод Лаворель (Jean-Claude Lavorel) со своими отелями Chabichou, Suites de la Potinière и Grand Hôtel de Courchevel. «Без ресторана и бара все равно не было никакого смысла открываться. Я не представляю наших клиентов, жующих сэндвичи на склонах, а затем возвращающихся в отель к пяти часам чтобы просидеть в номере».

Чтобы спасти сезон, мы можем остаться открытыми вплоть до конца апреля, если необходимо

Для того чтобы открыть свои три отеля в Куршевеле этой зимой, «по советам Министерства труда» ему нужно было нанять огромное количество людей, затем обеспечить их жильем, а затем всех перевести на режим частичной занятости. «В общей сложности у нас работают 200 сотрудников». В то же время генеральный директор группы Lavorel считает, что еще рано опускать руки. «Мы готовы будем открыться 20 января. Если рестораны останутся закрытыми, нам придется пересмотреть наши планы. Но чтобы спасти сезон, мы можем остаться открытыми вплоть до конца апреля, если необходимо».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туризм: Лазурный берег готовится к трём сценариям в 2021 году

Куршевель станет круглогодичным курортом?

Принимая во внимание тот факт, что экосистема гор рассчитана в первую очередь на горные лыжи, профессионалы туризма увидели в этом кризисе прекрасную возможность для изменения стратегии развития курорта. В первую очередь это касается возможности сделать из Куршевеля круглогодичное туристическое направление. Паскаль де Тьерсан объясняет: «Этим летом в Куршевеле было много туристов, которые хотели насладится горными пейзажами вне зимнего сезона. Новая туристическая дорога Col de la Loze (2304 метра), пиковая точка Тур де Франс 2020, пользовалась большой популярностью среди любителей природы и велосипедного спорта этим летом. В то же время в Куршевеле еще недостаточно отелей и ресторанов, которые готовы были бы открыться в летний сезон».