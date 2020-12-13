











«Монако» уступил «Марселю» в гостях на стадионе «Велодром». Виссам Бен-Йеддер сократил отставание своей команды в счете до одного мяча в концовке матча.

«Монако» убедительно стартовал, организовав отличную атаку, но уже в первом тайме «Марсель» забил дважды. На 5-й минуте Флорьян Товен после передачи Дарио Бенедетто открыл счет, а на 13-й минуте отличился уже сам Дарио, которому ассистировал Товен.

Седьмой гол Виссама Бен-Йеддера в сезоне

Подопечные Нико Ковача, которые больше владели мячом, уступали , но не сдавались. «Монако» отыграл один мяч благодаря точному удару своего капитана Виссама Бен-Йеддера с пенальти. Но уйти от поражения «красно-белые» не смогли. Это был седьмой гол футболиста сборной Франции (11 вызовов, 2 гола) в этом сезоне Лиги 1.

Нам необходимо действовать более слаженно в обороне, потому что в Лиге 1, когда вы допускаете ошибку, то соперник сразу наказывает вас голом. Чемпионат Франции входит в пятерку лучших чемпионатов Европы, поэтому в нем играют высококлассные нападающие. Нам следует работать над этим аспектом игры, но я не беспокоюсь, мои футболисты будут добиваться прогресса, я в этом уверен. Нико Ковач, главный тренер ФК «Монако»

«Марсель» набрал 27 очков и поднялся на 2-е место в чемпионате Франции. Это второй проигрыш «Монако» подряд после матча с «Лиллем» на прошлой неделе, который завершился поражением «Монако» с минимальным счетом. В активе княжеского клуба 23 очка и 5-я позиция.

Российский полузащитник Александр Головин приступил к тренировкам с командой 3 декабря, опубликовав на своей странице в «Инстаграме» фотографию с первого занятия.