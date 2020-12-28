











17 декабря в телеобращении Князь Монако Альбер II объявил о продлении комендантского часа до 15 января. Какие ограничения будут действовать 31 декабря?

До 15 января в Княжестве действует комендантский час с 8 вечера до 6 утра. Тем не менее, в сочельник было сделано исключение — комендантский час начинался с 23.30 — это позволило людям поужинать с семьями и вернуться домой до полуночи. К примеру, в соседней Франции праздник закончился в 8 часов вечера.

В канун Нового года в Монако комендантский час начнется в 8 вечера, за исключением ресторанов, которые закроют двери в 22.30. Массовые мероприятия будут запрещены. Кроме того, в канун Нового года въезд людей в Княжество будет контролироваться. Единственный способ попасть в Монако для нерезидентов — остановиться в гостинице.

Вечером 31-го числа въезд на территорию Княжества будет возможен для нерезидентов с бронированием проживания в гостинице. Князь Монако Альбер II

Поддержка культуры: при определенных ограничениях

Монако уделяет большое внимание сохранению культурных мероприятий, если это позволяет ситуация в области здравоохранения. В зале Grimaldi Forum выступает балет Монако — один из немногих танцевальных коллективов, выступающих во время пандемии. При этом зрителям доступна только половина мест в зале, шоу перенесено на более раннее время, а в ноябре стартовала кампания доступных билетов — всего по 5 евро.

Тем не менее, Князь Монако Альбер II запретил шоу и развлекательные мероприятия в ресторанах отелей на вечер 31 декабря: «Нашей приоритетной задачей остается охрана здоровья населения».