











17 декабря Князь Монако Альбер II во время телеобращения объявил об ограничениях, которые будут действовать в Монако на протяжении следующих нескольких недель. В целом, в предпраздничный период мало что изменится.

Князь призвал жителей Монако сохранять бдительность и подчеркнул, что пандемия еще далека от окончания. «Мы находимся в исключительной и особенно сложной ситуации, из которой мы еще не вышли», — сказал Альбер II. После этого Государь рассказал о мерах, предпринимаемых на время праздников.

Какие правила будут действовать в праздничные дни?

Комендантский час с 20:00 до 6:00 будет действовать до 15 января.

Рестораны смогут работать до 21:30.

В канун Рождества комендантский час начинается в 23:30. Публичные собрания по-прежнему запрещены, однако встречи внутри одной семьи разрешены.

В канун Нового года комендантский час начинается в 20:00, однако рестораны смогут работать до 22:30.

Въезд в Княжество для нерезидентов будет разрешен по бронированию гостиницы. Князь Альбер II

А вакцины?

Правительство объявило, что Монако начнет вакцинацию в начале 2021 года. Княжество уже заказало 15 600 доз, которые охватят 7 800 человек, то есть 20% населения.

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Объявление о предстоящей вакцинации не означает, что жизнь немедленно вернется в нормальное русло. Нам придется подождать еще несколько месяцев, прежде чем это станет возможным. Князь Альбер II

Государь также объявил, что занятия спортом можно будет возобновить в соответствии с ужесточенным санитарным протоколом. Княжеское правительство сообщит более подробную информацию 18 декабря.