











Число зафиксированных случаев коронавируса снизилось. Теперь в центре внимания находятся социально-экономические последствия пандемии.

За последний месяц заболеваемость коронавирусом в Монако снизилась на 75%, число госпитализаций — на 50%, сообщила целевая группа по коронавирусу. Правительство планирует смягчить ограничительные меры, к примеру, разрешив занятия спортом.

Правительство поддерживает бизнес

Целевая группа Монако по коронавирусу также обсудила социальные и экономические последствия кризиса. Правительство заявило, что по-прежнему будет предоставляться финансовая помощь, и добавило, что это увеличит поддержку наиболее пострадавших секторов. «Мы продолжим поддерживать ремесленников, водителей такси, а также предприятия, чтобы снизить риск закрытия», — сказал министр финансов Монако Жан Кастеллини (Jean Castellini).

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Судьба старого города без туристов

Предприятия в Монако-Вилль, старого города, — в ряду наиболее пострадавших от пандемии компаний, поскольку их доходы сильно зависят от туристов. «Чтобы побудить людей навестить Монако-Вилль, мы собираемся предложить бесплатные услуги такси, которые на одну треть будут финансироваться компаниями, а на две трети — правительством», — заявила целевая группа.

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