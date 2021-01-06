











Чтобы сохранить связь со зрителями во время пандемии и социальной отдаленности, Балет Монте-Карло открыл платформу потокового вещания. Это что-то вроде Netflix, но для любителей танцев.

Стоимость ежемесячной подписки — 5 евро. Подписчики смогут заглянуть за кулисы и посмотреть на выступления и на жизнь артистов балета. Сервис размещен на bmcstream.com.

Хореограф и директор Балета Монте-Карло Жан-Кристоф Майо (Jean-Christophe Maillot) в интервью Nice Matin объяснил необходимость такой услуги. «Эта платформа может позволить нам выйти на международную аудиторию, учитывая, что текущая ситуация может длиться долго». Майо добавил, что благодаря потоковой платформе «балет может продолжать жить без необходимости выступать на улице».

Мы хотим создать пространство, где зрители могут взаимодействовать с нашими видео. Они смогут выбирать, как их смотреть, благодаря нашей новой функции: устройству с несколькими камерами. Жан-Кристоф Майо

Альтернатива в период пандемии

Тем не менее, Жан-Кристоф Майо не планирует в ближайшее время отказываться от старых традиций. По слова хореографа, платформа предназначена для создания более приемлемой во время пандемии альтернативы, а не для полной замены живых выступлений. Для реализации идеи Майо использовал опыт двух бывших танцоров балета Монте-Карло, которые теперь работают в сфере цифровых технологий: Куинн Пендлтон (Quinn Pendleton) и Эдис Эргук (Ediz Erguc), основатели цифрового агентства Equilibre, базирующегося в Княжество. «Возможно, я открываю ящик Пандоры, но я хочу восстановить ценность танцоров, чтобы зрители узнали их и привязались к ним как к личностям».

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