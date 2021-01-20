











Что нужно знать перед покупкой часов на аукционе? Ромен Реа (Romain Réa), директор дома Antiquorum, специализирующегося на производстве часов, делится с нами своими секретами.

В выборе часов нужно учитывать три главных критерия: качество микромеханики, ювелирные украшения и часовые усложнения. Новичкам может оказаться очень не просто разобраться в мире часов без определенных базовых знаний.

В первую очередь, часы должны привлекать внимание. Именно дизайн циферблата, а также различные механические усложнения (дополнительные функции, помимо движения часовой и минутной стрелок), должны вести клиента в процессе покупки. «Выбирать нужно глазами», — объясняет Ромен Реа.

Затем нужно решить для чего нам нужны часы — для коллекции или инвестиций. «Если мы хотим инвестировать, нужно попытаться предугадать, что будет модно в будущем».

И главное, как подчеркивает директор часового дома Antiquorum, перед покупкой часов необходимо проконсультироваться со специалистами. Они помогут с оценкой состояния часов, а также с покупной ценой. В выборе часов учитываются самые разные критерии, в частности продаются ли они в своей оригинальной упаковки и есть ли действующая гарантия.

В порыве эйфории вы можете сразу сказать 10000

Существует три способа участия в аукционе. Когда позволяют санитарные условия, клиент может отправиться в аукционный дом и лично поприсутствовать. В аукционе можно также принять участие в онлайн режиме, заранее зарегистрировавшись. И третий вариант — клиент может позвонить, разумеется. «Звоните мне во время торгов. Мне очень нравится, когда все происходит вживую», — улыбается Ромен Реа. «В этом и состоит шарм аукциона».

Первое правило — заранее подготовить свою цену. Как только желаемая покупочная цена установлена, клиент выбирает с какой скоростью он хочет приобрести тот или иной лот. «Допустим, что торги начинаются с цены 5000 евро. В порыве эйфории вы можете сразу сказать 10000», — объясняет Ромен Реа. Как правило, когда речь идет о таких суммах, стоимость повышается на уровне 500 евро.

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В конце концов, участие в аукционе это «возможность приятно провести время», как подчеркивает Ромен Реа. «Большинство клиентов, упустив тот или иной лот говорят мне иной раз: «И все же я должен был идти до конца!» Поэтому, когда покупатель немного «выходит за свои ценовые лимиты» — это абсолютно нормальная практика. Не стоит также забывать о 30%-ой комиссии, которая добавляется к стоимости покупки, по завершении торгов.

Какие марки часов сейчас в моде?

Как и в случае с высокой модой, модели часов выходят из моды и вновь потом в нее возвращаются. Одна из марок, которая недавно вновь стала модной — это Cartier, чьи классические модели носят сегодня как мужчины, так и женщины. «Cartier сейчас громко возвращается в мир коллекционных часов, после почти двадцати лет в забвении».

Среди новых фаворитов можно отметить бренды Breguet и Tudor, сестринскую компанию легендарной марки Rolex. «Tudor — это бренд, который игнорировали на протяжении многих лет, а сейчас эти часы стоят в двое, а то и втрое дороже чем некоторые Rolex. Сегодня также ценятся часы от швейцарского часового дома Gérald Genta, например модели Royal Oak и Nautilus. Эти часы всегда пользуются большим спросом во время торгов». Ромен Реа также упоминает современного швейцарского часовщика F.P. Journée, который сейчас «в ударе». Так, компания Chanel недавно заказала коллаборацию с этим брендом.

24 января 2021 года часовой дом Antiquorum представит 300 лотов на своем аукционе в Hotel de Paris в Монако. В их числе — часы, с самым сложным механизмом в мире.