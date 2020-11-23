











12 декабря фонд One Drop и Фонд Князя Альбера II проведут благотворительный аукцион «Time Counts», который был организован в партнерстве с производителем часов Phillips.

Фонд One Dro основал Ги Лалиберте (Guy Laliberté), создатель «Цирка дю солей» (Cirque du Soleil). Работа фонда направлена на водные инициативы, в то время как Фонд Князя Альбера II работает над сохранением экосистем.

Деньги, собранные в ходе аукциона, пойдут на финансирование инициатив по улучшению доступа к воде, а также на помощь местностям, наиболее пострадавшим от изменения климата.

Давайте объединимся, чтобы вода — жизненно важный и общий ресурс для человечества — больше не была глобальной проблемой здравоохранения, а была правом, которое должным образом уважалось. Князь Альбер II

Виртуальные ставки

Конечно, аукцион будет адаптирован к требованиям пандемии. Мероприятие будет гибридным — оно пройдет как очно, так и виртуально.

Любой желающий принять участие удаленно получит доступ к новому частному аукционному залу аукционного дома Phillips.

Совместим приятное с полезным

Куратором аукциона выступил Аурел Бакс (Aurel Bacs), всемирно известный специалист по часовому делу компании Phillips. «Time Counts» предложит ограниченный выбор часов: все они эксклюзивны которые, безусловно, будут высоко оценены коллекционерами и филантропами, стремящимися поддержать доброе дело.

>> Узнать больше об аукционе «Time Counts»

#Venteauxenchères | TIME COUNTS, une initiative caritative incluse dans la vente aux enchères de montres RACING PULSE de @phillipsauction, bénéficiera directement aux missions de One Drop et de la @FPA2.



Pour tout savoir: https://t.co/ARO5cj7MLd #Charityauction #philantropie pic.twitter.com/jg28eeX0bt — ONE DROP (@onedrop) November 12, 2020