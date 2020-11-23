12 декабря фонд One Drop и Фонд Князя Альбера II проведут благотворительный аукцион «Time Counts», который был организован в партнерстве с производителем часов Phillips.
Фонд One Dro основал Ги Лалиберте (Guy Laliberté), создатель «Цирка дю солей» (Cirque du Soleil). Работа фонда направлена на водные инициативы, в то время как Фонд Князя Альбера II работает над сохранением экосистем.
Деньги, собранные в ходе аукциона, пойдут на финансирование инициатив по улучшению доступа к воде, а также на помощь местностям, наиболее пострадавшим от изменения климата.
Давайте объединимся, чтобы вода — жизненно важный и общий ресурс для человечества — больше не была глобальной проблемой здравоохранения, а была правом, которое должным образом уважалось.Князь Альбер II
Виртуальные ставки
Конечно, аукцион будет адаптирован к требованиям пандемии. Мероприятие будет гибридным — оно пройдет как очно, так и виртуально.
Любой желающий принять участие удаленно получит доступ к новому частному аукционному залу аукционного дома Phillips.
Совместим приятное с полезным
Куратором аукциона выступил Аурел Бакс (Aurel Bacs), всемирно известный специалист по часовому делу компании Phillips. «Time Counts» предложит ограниченный выбор часов: все они эксклюзивны которые, безусловно, будут высоко оценены коллекционерами и филантропами, стремящимися поддержать доброе дело.
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