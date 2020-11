La Fondazione One Drop e la Fondazione Principe Alberto II di Monaco vi danno appuntamento al 12 dicembre per un’asta di beneficenza con un nome alquanto simbolico, Time Counts, il tempo conta. L’asta è organizzata in collaborazione con la casa d’aste di orologi Phillips.

Pronti a donare per il benessere del pianeta e dell’umanità? L’evento di beneficenza, che ha smosso non poco interesse e una ventata di originalità, aiuterà la Fondazione Principe Alberto II e la Fondazione One Drop ad apportare un cambiamento positivo.

Quale? Raccogliere fondi per migliorare l’accesso all’acqua e la sanificazione, oltre che per sostenere le culture e le popolazioni del mondo maggiormente affette dal cambiamento climatico.

Uniamoci per far sì che l’acqua, risorsa vitale e comune per l’umanità, non sia più un problema di salute mondiale ma un diritto opportunamente rispettato Principe Alberto II

Un’asta a distanza

In questo momento di crisi sanitaria, le mascherine e il distanziamento sono fondamentali, così come le ulteriori misure imposte dal Governo del principe per la sicurezza dei monegaschi e dei residenti che hanno spinto diversi settori a reinventarsi.

L’asta non fa eccezione, motivo per cui è stato proposto ai partecipanti un evento virtuale. Per l’occasione, potranno accedere dai loro schermi a una nuova sala di vendita privata della casa d’aste Phillips.

L’utile e il dilettevole

Sotto l’occhio attento di Aurel Bacs, specialista di orologeria di fama mondiale della casa Phillips, Time Counts proporrà una selezione limitata di modelli di alta orologeria, tesori sicuramente molto apprezzati da collezionisti e filantropi. È l’occasione ideale per unire l’utile e il dilettevole, per farsi un regalo sostenendo una causa di vitale importanza.

