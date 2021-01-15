











Князь Альбер II посетил тренировочный центр футбольного клуба «Монако» в Ла Тюрби (La Turbie) днем 14 января. Там Государь встретился с главным тренером ФК «Монако» Нико Ковачем (Niko Kovac) и с командой.

Князя Монако встречали вице-президент и управляющий директор ФК «Монако» Олег Петров (Oleg Petrov), спортивный директор Пол Митчелл (Paul Mitchell) и президент Ассоциации Мишель Обери (Michel Aubéry). Эта встреча стала отличной возможностью обменяться парой слов с тренером Нико Ковачем в кулуарах дневной тренировки.

Князь приветствовал команду

Главный болельщик ФК «Монако» и постоянный гость стадиона Луи II, Князь Альбер II обратился к игрокам и тренерскому штабу, пожелав команде всего самого лучшего. Государь также сказал слова поддержки и одобрения накануне матча с «Монпелье», который пройдет 15 января и откроет двадцатый раунд «Лиги-1».

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👑 Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s’est rendu, ce jeudi après-midi, au centre d’entraînement de La Turbie, pour adresser ses voeux aux joueurs et au staff 👉 https://t.co/YHNUknl8tr pic.twitter.com/0O5xWWWGSC — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 14, 2021