











После крупной победы, одержанной в матче против команды «Лорьян» (2-5), ФК «Монако» продолжает победную серию, обыграв на этот раз «Анже» (3-0) в субботу вечером на стадионе «Луи II».

Прекрасное начало 2021 года для монегасков. После победы в Лорьяне в прошлую среду, подопечные Нико Ковача продолжили победную серию, обыграв в субботу команду из города Анже. Чистая победа, без единого пропущенного гола, что подтверждает, что «Монако» находится в отличной форме после зимнего перерыва.

>> Читайте также: ФК «Монако» начинает 2021 год с победы над «Лорьяном»: Головин вернулся на поле

Несмотря на то, что встреча не отличилась большим количеством опасных моментов, монегаски использовали почти все возможности, которые им представились. Так, первый гол забил Гильермо Марипан (Guillermo Maripan) в самом конце первого тайма, после рикошета от Кевина Фолланда (Kevin Volland) в штрафной площади. Справедливое завершение первого тайма, в котором преимущество было за монегасками.

Кевин Фолланд снова отличился

По возвращении из раздевалок, «Монако» продолжил активно прессинговать «Анже». На 72-ой минуте Кевин Фолланд удваивает счет после прострела от Кайо Энрике (Caio Henrique) и записывает девятый гол на свой счет в этом сезоне. Легионер из Германии стал однозначным героем этого матча, отдав голевой пас на Стевана Йоветича (Stevan Jovetic), который сделал счет в матче против «Анже» разгромным (81’).

>> Читайте также: ФК «Монако»: Как Нико Ковач видит возвращение Александра Головина?

Очень важная домашняя победа для «Монако». В параллельных матчах, прямые конкуренты монегасков, «Лион» и «Марсель» сыграли в ничью против «Ренна» (2:2) и «Дижона» (0:0) соответственно, что позволило «Монако» выйти на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. Следующий матч подопечные Нико Ковача проведут в следующую пятницу (21:00) против «Монпелье».