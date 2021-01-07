











Футбольный клуб «Монако» отлично начал 2021 год, победив в гостях у ФК «Лорьян» со счетом 5:2. После долгого перерыва на поле вернулся Александр Головин, который молниеносно забил гол сразу после выхода на поле. Выход Головина со скамейки запасных стал, наверное, самым ярким моментом матча — российский футболист отметил возвращение голом с первого касания.

Аксель Дисаси, Кевин Фолланд, Александр Головин, Софиан Диоп и Гильермо Марипан забили голы в матче с «Лорьяном» — это потрясающий результат для подопечных Нико Ковача.

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После первого тайма главный тренер Нико Ковач решил произвести замены. «В первом тайме все сыграли ниже своего привычного уровня. Мне нужно было что-то поменять перед началом второго тайма. У меня было два сильных футболиста, которые остались на скамейке запасных, так что я решил прибегнуть к заменам», — рассказал Нико Ковач. Главный тренер ФК «Монако» добавил, что выход Головина на поле вывел игру на новый уровень.

Грамотные замены

«Гильермо хорошо вошел в игру, мне казалось, что Аксель нервничал, нельзя сказать, что сегодня был его день. У Виллема был хороший момент, чтобы отличиться, но он не смог им воспользоваться. Я хотел, чтобы моя команда владела мячом во втором тайме, поэтому выпустил на поле Софиана. Его выход позволил команде сыграть более технично, он хорошо выступил и забил гол», — добавил тренер ФК «Монако» на пресс-конференции.

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Футболисты «Монако» проявили характер и решимость. «Лорьян» дважды сравнивал счет, однако «Монако» все же одержал сокрушительную победу во втором тайме. Статистика матча такова: футболисты «Монако» совершили 15 ударов по воротам, 59,4% времени владели мячом, совершили 87% передач и 8 угловых.

Теперь ФК «Монако» сосредоточится на «Анже» — этот французский клуб находится на одном уровне по очкам и сохраняет прекрасную форму. Недавно «Анже» одержал победу над «Марселем» и «Лиллем». Монако придется потрудиться, чтобы одолеть подопечных Стефана Мулена.