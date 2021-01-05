











Его возвращения с нетерпением ждали и болельщики, и сотрудники футбольного клуба «Монако». Александр Головин готовится снова надеть футболку ФК «Монако» после четырех месяцев отсутствия на поле. Каково место российского полузащитника в тактической расстановке главного тренера Нико Ковача? Некоторые ответы.

Что, если он станет главным новобранцем в зимнем трансферном окне (см.встаку ниже)? Вернувшийся к тренировкам Александр Головин принял участие в занятиях клуба и вечером 6 января выступит против ФК «Лорьян», о чем рассказал на пресс-конференции Нико Ковач.

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«Я буду рад предоставить ему несколько минут игры, чтобы он мог постепенно вернуться в тонус, но прежде всего мы вместе с медицинским штабом должны проявлять большую осторожность. Повторюсь, он будет внесен в заявку на матч с «Лорьяном», и я надеюсь, что смогу предоставить ему возможность выйти на поле», — сказал тренер ФК «Монако».

Постепенное возвращение в команду

30 августа российский международный полузащитник в матче с ФК «Метц» получил травму бедра. С начала сезона Головин провел всего два матча. Бывший игрок московского ЦСКА, который в этом году стал капитаном ФК «Монако», наблюдал, как в его отсутствие раскрываются товарищи по команде, в том числе 20-летний Софиан Диоп, блестяще показавший себя в расстановке 4-4-2, выбранной Нико Ковачем в матче над лионским «Олимпиком». ФК «Монако» одержал победу в этом матче со счетом 4-1.

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Стремительный взлет молодого французского полузащитника побудил тренера «Монако» не спешить с возвращением Александра Головина на поле. Дважды стартовав в качестве полузащитника в матчах с расстановкой 4-3-3, россиянин не играл за команду с тех пор, как переключился на систему 4-4-2. На первый взгляд, это не соответствует его возможностям.

Или в роли номер 10?

«Я очень рад, что Александр вернулся в общую группу. Мне кажется, что ему больше всего подходит роль 10, на данный момент у нас в составе есть Виссам Бен-Йеддер и Кевин Фолланд при расстановке в два нападающих», — рассказал Нико Ковач.

По словам Нико Ковача, Головин может и посоперничать с Бен Йеддером и Фолландом, а не с Диопом. Дуэт Бен Йеддер-Фолланд протянул Монако весь сезон и имеет впечатляющий послужной список: 14 голов из 28 в общей сложности и 6 передач. Решение Ковача не угрожать Диопу Головиным говорит о доверии тренера к молодому французскому полузащитнику.

Трансферное окно: Ожидается только одно прибытие?

На пресс-конференции Нико Ковач также обсудил перспективы зимнего трансферного окна, которое открылось 2 января. По словам главного тренера ФК «Монако», больших планов на прибытие игроков не предвидится. «Мы довольны нынешним подбором футболистов, но, как и любой другой клуб, следим за ситуацией на рынке. Это работа Пола Митчелла и Лоренса Стюарта. На данный момент мы довольны той командой. У нас нет каких-то конкретных потребностей в усилении центра обороны и опорной зоны», — сказал Нико Ковач. Тем не менее, трудно представить, что Пол Митчелл и ФК «Монако» не совершат хотя бы один трансфер этой зимой.