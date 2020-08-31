











В своей дебютной выездной игре в Лиге 1″Монако» одержал первую победу в этом сезоне в воскресенье днем благодаря голу Бенуа Бадиашила.

Фол Юссуфа Фофаны на Викторьене Ангбане позволил «Мецу» провести большую часть второго тайма в численном большинстве, ведь полузащитнику княжеского клуба уже была показана желтая карточка в первой половине матча (47′). «Мец» попытался ухватиться за свою удачу, но «красно-белые» не были готовы отдать три очка сопернику. Сначала Бенжамен Лекомт был спасен опорой своих ворот, когда Фабьен Центонз прицельно пробил на 60 минуте.

Бадиашиль снова результативен

В начале противостояния повторился игровой сценарий встречи с «Реймсом»: монегаски быстро завладели инициативой и взяли мяч под свой контроль. Их старания были вознаграждены после розыгрыша стандарта, когда Александр Головин покинул поле из-за травмы (16′). Софиан Диоп навесил в штрафную, где после неудачного выноса Бенуа Бадиашиль, как и в матче с «Реймсом» на прошлой неделе, ударом слету вколотил мяч в правую девятку ворот Александра Укиджи (22′, 1-0). Центральный защитник, вызванный в молодежную сборную ранее на этой неделе, забил уже свой второй гол в двух матчах Лиги 1.

Это была очень непростая игра для нас, особенно во втором тайме. Мы провели один тайм в меньшинстве, и для тренера такой поворот событий крайне сложен, потому что нельзя предугадать в каком матче будет показа красная карточка. Но ответ команды был на высоте, как и на прошлой неделе. Мы смогли показать свой характер и отличный боевой настрой во второй половине матча. Команда довольна победой, принимая в учет тот факт, что в последний раз «Монако» выигрывал в феврале. Теперь у нас есть две недели, чтобы подготовиться к следующей игре Нико Ковач, тренер «Монако»

Мы много работаем на тренировках во всех игровых аспектах. Команда набрала четыре очка в первых двух турах, и этот результат во много раз лучше, чем в прошлом году (два поражения). Нужно будет продолжить в том же духе и прибавить в тех фазах, где мы показали себя не с лучшей стороны. Сегодня мы получили много желтых карточек, возможно, это случилось из-за того, что мы сыграли слегка агрессивно, но некоторые из них были показаны за не слишком значительные нарушения Бенжамен Лекомт, вратарь «Монако»